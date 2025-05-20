Тихий океан – самый большой и самый загадочный водоем на планете. Его масштаб сложно представить: он занимает почти треть земной поверхности и почти половину всей водной глади. Например, расстояние от Азии до Южной Америки через океан – около 19 тысяч километров. Это больше, чем диаметр Луны в пять раз.

Если бы можно было уместить все континенты в один океан, это был бы именно Тихий. Даже после этого осталось бы место еще примерно для 25 стран размером с Францию. На глобусе его размах особенно нагляден.

Но дело не только в площади. В Тихом океане находятся три самых глубоких точки планеты: Тонга, Филиппинская и, конечно, Марианская впадина. Последняя настолько глубокая, что туда можно «погрузить» Эверест, две Бурдж-Халифы и Эйфелеву башню – и все это не достигнет дна.

Почему исчезло Аральское море

А еще здесь расположена точка Немо – самая уединенная точка на Земле. Настолько удаленная, что ближе всего к вам будут астронавты, пролетая над ней на МКС.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @alekseinevzorov.