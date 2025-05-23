На одном из пляжей в Великобритании уже почти 30 лет находят фигурки Lego. Это стало не просто местной забавой – в поисках редких деталей участвуют целые отряды коллекционеров и туристов. Но за этой историей стоит крупнейшая экологическая катастрофа, связанная с игрушками.

В 1997 году грузовой корабль, направлявшийся из Роттердама в Нью-Йорк, попал в сильнейший шторм. В результате судно потеряло 62 контейнера. Один из них содержал около 5 миллионов деталей конструктора Lego – иронично, что часть из них была морской тематики: аквалангисты, лодки, кораллы. С тех пор эти пластиковые детали не перестают выносить на берег.

Насколько большой на самом деле Тихий океан

Lego не разлагается в воде, и волны по сей день приносят игрушки к берегам Великобритании, Ирландии, Бельгии и даже США.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @egor_shows.