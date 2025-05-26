Мало кто знает, но в самом центре Швейцарии, в кантоне Ури, есть участок земли, который юридически принадлежит России. Его площадь всего 495 квадратных метров, и он расположен на старом альпийском маршруте через перевал Сен-Готард – рядом с ущельем Шелленен и знаменитым Чертовым мостом. Этот участок официально перешел России в 1898 году как знак уважения к подвигу русских солдат.

В 1799 году армия Александра Суворова совершила героический и крайне сложный переход через Альпы во время войны с наполеоновской Францией. Среди ледников и скал, под постоянным огнем противника, русские солдаты преодолели почти невозможное. Более двух тысяч человек тогда погибли.

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В память об этом Швейцария передала России участок земли, где сегодня установлен 12-метровый крест, бронзовый меч и памятная плита с надписью на русском языке.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @earth.minute.