В 2022 году в штате Колорадо на художественном конкурсе первое место заняла картина под названием «Théâtre D’opéra Spatial» – и это стало настоящей сенсацией. Работа была создана не кистью художника, а с помощью нейросети Midjourney. Победа вызвала бурные споры в творческом сообществе.

Многие посчитали участие несправедливым: автор, Джейсон Аллен, не рисовал картину вручную, а использовал алгоритмы и искусственный интеллект. Противники AI-искусства заявили, что подобные победы могут подорвать ценность ручного труда и поставить под угрозу будущее творческих профессий.

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Однако сам Джейсон называет свою работу настоящим искусством. Он потратил недели на подбор промптов, сгенерировал сотни вариантов, а после этого доработал финальное изображение вручную в Photoshop.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @reshetnikova_ksush.