Некоторые страны сталкиваются со стихийными бедствиями настолько часто, что кажется – природа испытывает к ним особую нелюбовь.

Например, Япония – мировой лидер по числу землетрясений. Страна расположена на стыке четырех тектонических плит, что вызывает около 1500 землетрясений в год. Часто за ними следуют и цунами.

В США чаще всего случаются торнадо – особенно в так называемой «Аллее торнадо». Помимо этого, страна страдает от ураганов, засух, лесных пожаров, землетрясений и извержений вулканов.

Насколько большой на самом деле Тихий океан

Индонезия расположена на Тихоокеанском огненном кольце – извержения вулканов здесь происходят регулярно. А на Филиппинах каждый год проходит до 20 тропических циклонов, из-за чего страну называют самой уязвимой в мире.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @alekseinevzorov.