Страны, где природа особенно сурова: видео
Некоторые страны сталкиваются со стихийными бедствиями настолько часто, что кажется – природа испытывает к ним особую нелюбовь.
Например, Япония – мировой лидер по числу землетрясений. Страна расположена на стыке четырех тектонических плит, что вызывает около 1500 землетрясений в год. Часто за ними следуют и цунами.
В США чаще всего случаются торнадо – особенно в так называемой «Аллее торнадо». Помимо этого, страна страдает от ураганов, засух, лесных пожаров, землетрясений и извержений вулканов.
Насколько большой на самом деле Тихий океан
Индонезия расположена на Тихоокеанском огненном кольце – извержения вулканов здесь происходят регулярно. А на Филиппинах каждый год проходит до 20 тропических циклонов, из-за чего страну называют самой уязвимой в мире.
Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @alekseinevzorov.