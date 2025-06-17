В истории были государства, которые исчезали быстрее, чем вы успеете моргнуть. Вот три самых кратковременно существовавших.

Республика Крым

В марте 2014 года, после референдума, Крым на один день провозгласил независимость. Но уже на следующий день был подписан договор о присоединении к России. Таким образом, Республика Крым просуществовала менее 24 часов.

Российская Демократическая Федеративная Республика

Она была провозглашена в январе 1918 года Временным правительством после падения монархии. Однако всего через несколько часов власть захватили большевики, и республика прекратила свое существование. Продлилось это около шести часов.

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Каталония

В 2017 году парламент Каталонии объявил о независимости от Испании. Но уже спустя 8 секунд действие декларации было приостановлено, чтобы избежать конфликта. Формально страна существовала – но лишь несколько мгновений.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @earth.minute.