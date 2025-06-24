В узком ущелье Большого Кавказа, среди скал и облаков, находится самый высокогорный город России – Тырныауз. Он расположен на высоте около 1400 метров над уровнем моря, в Кабардино-Балкарии, всего в 30 километрах от Эльбруса.

Город прижат к склонам горных хребтов и отрезан от шумных трасс. Лето здесь сухое и разреженное, зимой – обильные снегопады и лавины. В 2022 году на город обрушился селевой поток, перекрыв федеральную трассу и вызвав частичное затопление. Это напомнило о том, насколько непредсказуемыми могут быть горы.

Почему половина населения Земли живет в одном регионе

Несмотря на труднодоступность, Тырныауз живет. Он привлекает альпинистов, геологов и тех, кто ищет тишину и величие природы вдали от цивилизации.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @earth.minute.