Как строилась Москва: от крепости к мегаполису

Москва впервые упоминается в летописи в 1147 году как небольшое поселение. Уже к 1156 году здесь появилось первое деревянное укрепление. Город регулярно страдал от пожаров и набегов, но каждый раз восстанавливался и укреплялся. В XIV веке Москва становится политическим центром, а в 1367 году начинается строительство Белокаменного Кремля.

В XVI веке появляются Китай-городская стена и границы Белого города. После Смутного времени Москва расширяется и включает Земляной город. В 1712 году столица переносится в Санкт-Петербург, но Москва остается важным культурным и торговым центром.

Где находится самый высокогорный город России

После пожаров 1812 года город активно реконструируют: засыпают рвы, прячут реку Неглинную, открывают железнодорожное сообщение. В XX веке Москва снова становится столицей, развивается транспорт и присоединяются новые районы. В 2012 году к городу присоединяется территория Новой Москвы – крупнейшее расширение в истории.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @nerd_show.