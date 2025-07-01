Самым древним городом на территории современной России принято считать Керчь – город на восточном побережье Крыма.

Он был основан около 2600 лет назад древними греками под названием Пантикопей. Город стал важным центром торговли и культуры в регионе, что подтверждается археологическими находками: руинами храмов, некрополями, амфорами и монетами.

На протяжении веков Керчь находилась под влиянием различных цивилизаций – от Римской и Византийской империй до Крымского ханства и Российской империи. Это наложило отпечаток на архитектуру и историческое наследие города, сделав его настоящим живым памятником многовековой истории.

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Сейчас Керчь – портовый и промышленный город с населением около 150 тысяч человек. Он соединен с материковой частью России Крымским мостом.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @nerd_show.