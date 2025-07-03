Аксолотль – амфибия, которая выглядит так, будто сбежала со страниц комикса: у него большая голова, торчащие наружу жабры, крошечные глаза и вечная улыбка. Но причина такого странного внешнего вида вовсе не мутация. Все дело в том, что аксолотль – это личинка, которая не повзрослела. В отличие от большинства амфибий, он сохраняет ювенильные (детские) черты на всю жизнь.

Аксолотли обладают способностью регенерировать утраченные части тела, даже сердце и части мозга. А еще, если такого аксолотля переселить на сушу, через несколько недель он сбросит жабры, сменит окрас и превратится во взрослую амбистому – это уже полноценная наземная форма.

Как ученым удалось обнаружить признаки внеземной жизни

В дикой природе аксолотль водится только в одном месте на планете – в мексиканском озере Сочимилько. К сожалению, из-за загрязнения и разрушения среды обитания, аксолотли находятся на грани исчезновения.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @skrypnika.