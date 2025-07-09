Некоторые города настолько известны, что кажутся столицами по умолчанию. Но на деле политические центры многих стран находятся совсем не там, где привыкли думать туристы.

Бразилия

Многие считают, что столица – Рио-де-Жанейро. На самом деле это город Бразилиа. Его построили в 1960 году специально для того, чтобы перенести столицу в центр страны.

Турция

Стамбул – крупнейший город и бывшая столица империй. Но после образования республики власть перенесли в Анкару — политический центр, выбранный Мустафой Кемалем Ататюрком.

Австралия

Спор между Сиднеем и Мельбурном завершился компромиссом – столицу построили «с нуля» и назвали Канберра. Так ни один крупный город не получил преимущество.

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Нидерланды

По конституции столица – Амстердам. Но все органы власти, включая парламент и резиденцию короля, находятся в Гааге.

Подробнее об остальных столицах рассказал в своем видео блогер @alekseinevzorov.