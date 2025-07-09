Столицы, которые чаще всего путают: видео
Некоторые города настолько известны, что кажутся столицами по умолчанию. Но на деле политические центры многих стран находятся совсем не там, где привыкли думать туристы.
Бразилия
Многие считают, что столица – Рио-де-Жанейро. На самом деле это город Бразилиа. Его построили в 1960 году специально для того, чтобы перенести столицу в центр страны.
Турция
Стамбул – крупнейший город и бывшая столица империй. Но после образования республики власть перенесли в Анкару — политический центр, выбранный Мустафой Кемалем Ататюрком.
Австралия
Спор между Сиднеем и Мельбурном завершился компромиссом – столицу построили «с нуля» и назвали Канберра. Так ни один крупный город не получил преимущество.
Какой город считается самым древним в России
Нидерланды
По конституции столица – Амстердам. Но все органы власти, включая парламент и резиденцию короля, находятся в Гааге.
Подробнее об остальных столицах рассказал в своем видео блогер @alekseinevzorov.