Столицы, которые чаще всего путают: видео

Стелла Шмель

Некоторые города настолько известны, что кажутся столицами по умолчанию. Но на деле политические центры многих стран находятся совсем не там, где привыкли думать туристы.

Бразилия

Многие считают, что столица – Рио-де-Жанейро. На самом деле это город Бразилиа. Его построили в 1960 году специально для того, чтобы перенести столицу в центр страны.

Турция

Стамбул – крупнейший город и бывшая столица империй. Но после образования республики власть перенесли в Анкару — политический центр, выбранный Мустафой Кемалем Ататюрком.

Австралия

Спор между Сиднеем и Мельбурном завершился компромиссом – столицу построили «с нуля» и назвали Канберра. Так ни один крупный город не получил преимущество.

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Нидерланды

По конституции столица – Амстердам. Но все органы власти, включая парламент и резиденцию короля, находятся в Гааге.

Подробнее об остальных столицах рассказал в своем видео блогер @alekseinevzorov.