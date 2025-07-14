Почему у Испании самые странные границы в мире: видео
Испания по праву считается страной с одними из самых необычных границ.
Например, у нее есть город Льивия, который территориально находится во Франции, но принадлежит Испании. Он отделен от основной части страны двумя километрами французской земли.
Еще один уникальный пример – остров Фазан. Его контролируют сразу две страны. С 1 февраля по 31 июля он под юрисдикцией Франции, а с 1 августа по 31 января – Испании.
На юге Испания граничит с британским Гибралтаром. В 1704 году Британия захватила его, и с тех пор он остается под ее контролем. При этом Испания не оставляет попыток вернуть эту территорию, хотя 99% жителей Гибралтара голосуют за то, чтобы остаться с Великобританией.
Столицы, которые чаще всего путают
В Северной Африке у Испании есть анклавы Сеута и Мелилья. А также крошечный участок под названием Пеньон де Велес де Ла Гомера. Там нет мирного населения, только военные. Именно на этом участке проходит самая короткая сухопутная граница в
мире – всего 85 метров.
Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @alekseinevzorov.