Испания по праву считается страной с одними из самых необычных границ.

Например, у нее есть город Льивия, который территориально находится во Франции, но принадлежит Испании. Он отделен от основной части страны двумя километрами французской земли.

Еще один уникальный пример – остров Фазан. Его контролируют сразу две страны. С 1 февраля по 31 июля он под юрисдикцией Франции, а с 1 августа по 31 января – Испании.

На юге Испания граничит с британским Гибралтаром. В 1704 году Британия захватила его, и с тех пор он остается под ее контролем. При этом Испания не оставляет попыток вернуть эту территорию, хотя 99% жителей Гибралтара голосуют за то, чтобы остаться с Великобританией.

Столицы, которые чаще всего путают

В Северной Африке у Испании есть анклавы Сеута и Мелилья. А также крошечный участок под названием Пеньон де Велес де Ла Гомера. Там нет мирного населения, только военные. Именно на этом участке проходит самая короткая сухопутная граница в

мире – всего 85 метров.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @alekseinevzorov.