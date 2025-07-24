Многие представляют Гаити как тропический рай с лазурным морем и белоснежными пляжами. Но за этой картинкой скрывается суровая реальность. Остров занимает западную часть Эспаньолы и кардинально отличается от соседней Доминиканы.

Более 75% территории занимают горные хребты, а климат варьируется от засушливых саван до тропических лесов. Но главное – Гаити лежит на стыке тектонических плит. Прямо через страну проходит разлом Энрикильо-Плантейн-Гарден, из-за которого здесь случаются разрушительные землетрясения. Самое трагичное произошло в 2010 году и унесло десятки тысяч жизней.

Как маленький остров разбогател на искусственном интеллекте

Добавьте к этому уязвимую инфраструктуру и частые наводнения, и становится ясно, почему Гаити называют «проклятым». Это одно из самых геологически нестабильных и уязвимых мест на планете. И в этой красоте природы всегда скрыта угроза.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @earth.minute.