«Пытка слоном»: история средневековой жестокости

Пытка и казнь с использованием слонов — один из самых шокирующих методов наказания в истории. Возглавлявшаяся царем техника казни стала символом жестокости и власти. Подробнее о ней читайте в материале «‎Рамблера».

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Происхождение и символика

Метод применялся в Южной и Юго-Восточной Азии, особенно в Индии и Бирме, в период от древности до колониальной эпохи. Слоны, как символ королевской власти, были обучены топтать или варварски мучить приговоренных. Согласно историческим хроникам, животных специально обучали убивать сразу или медленно пытать человека, часто в течение дней. Этот способ позволял власти не только карать, но и публично демонстрировать контроль над природной силой.

Первые упоминания

Одни из самых ранних свидетельств приходят от мусульманского путешественника Ибна Баттуты, посетившего Дели в 1330‑х годах. Он описывал, как местные эмиры использовали слонов в качестве инструментов казни — порой осторожно утаптывая, порой вставляя лезвия в клыки, чтобы рассечь приговоренного на части.

Щекотка как метод пытки в Древнем Китае

В Могольской империи, при дворце Акбара Великого (XVI век), выстраивалась практика использования слонов в публичных наказаниях. В хрониках описано, как акбаровские слоны принуждали «ругающихся» подданных к ползанию под ними, а после давили ногами в знак окончательного взыскания.

Также французский путешественник Франсуа Бернье упоминал практики Сиама (Тайланд). Там слонов тренировали сбрасывать жертву в воздух прежде чем раздавить ее. В некоторых дворах Сиама слоны зверски топтали, но затем убивали жертву по приказу султана, демонстрируя не только власть, но и милосердие правителя.

Кто придумал этот метод первым?

Нет единого имени создателя. Скорее это явление эволюционно: власть восточных монархов искала средства устрашения. Слоны, как средства государственной символики, отвечали сразу на несколько задач: устрашение покоренного народа, поддержание порядка и демонстрация легитимной силы.

Европейцы впервые узнали о методе через хроники путешественников XVII–XVIII веков, расценив его слишком диковинным и ужасающим. С приходом колонизаторов в XIX веке практика была запрещена и постепенно исчезла.

Почему это не пытка, а политическая технология

Хотя практика была прекращена колониальной администрацией, память о ней сохранилась как символ деспотизма. Сказания о «пытке слоном» стали метафорой абсолютной власти.

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