В селе Ядрино Амурской области можно легко запутаться во времени. На первый взгляд – обычное село рядом с китайской границей. Но если заглянуть в окна соседних домов, окажется, что у одних сейчас 9 утра, а у других уже 10.

Дело в том, что Ядрино расположено на границе двух часовых поясов. Формально все село относится к Амурскому времени (МСК+6), но многие жители ориентируются на Хабаровское (МСК+7). Это связано с тем, что школы, транспорт и телевидение работают по разным графикам, и каждый выбирает то время, которое ему удобнее.

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В России 11 часовых поясов, но обычно границы проходят между регионами. В Ядрине же они пересекают улицы. Получается настоящая параллельная реальность – один день, но разное время у соседей.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @earth.minute.