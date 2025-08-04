Самым шумным существом на Земле считается вовсе не лев, чей рев слышен за 8 километров, и не синий кит, чей голос достигает 188 дБ под водой. Рекордсмен – крошечная пистолетная креветка, обитающая у берегов Карибского моря, Австралии и Восточной Африки.

Эта креветка размером с палец обладает уникальной клешней, которая щелкает с такой скоростью, что создает под водой пузырек с температурой до 4700 °C, почти как на поверхности Солнца. Когда пузырек схлопывается, раздается щелчок громкостью около 210 дБ. Это громче выстрела из огнестрельного оружия или даже двигателя самолета.

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Щелчок не просто шумный, он оглушает и убивает мелкую добычу. А заодно делает пистолетную креветку невидимым чемпионом подводной акустики.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @alekseinevzorov.