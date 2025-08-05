После Гражданской войны и коллективизации в Советском Союзе возник серьезный дефицит мяса. Это сказывалось на здоровье населения, и власти начали искать доступную и полезную альтернативу. Решение нашли в рыбе – ее в стране было в избытке, а по содержанию белка и витаминов она могла заменить мясо.

В 1932 году нарком пищевой промышленности Анастас Микоян предложил ввести в СССР рыбный день: один рабочий день в неделю столовые должны были подавать исключительно блюда из рыбы. Однако инициатива просуществовала недолго, через два года ее свернули.

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К идее вернулись уже в 1976 году, когда страна вновь столкнулась с нехваткой мяса. Рыбная промышленность к тому времени развивалась активно, а рыбы на прилавках было достаточно. На этот раз рыбным днем официально стал четверг. Почему именно он? Согласно статистике, именно четверг оказался оптимальным для максимальных продаж рыбы и загрузки столовых.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @callmedemid.