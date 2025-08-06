Когда речь заходит о мировых рекордах, мы часто думаем о размере территории, численности населения или экономике. Но на самом деле у каждой страны есть своя уникальная особенность, которая делает ее по-настоящему выдающейся, и далеко не всегда это то, что лежит на поверхности.

Например, Япония – мировой лидер по продолжительности жизни. Средняя продолжительность жизни здесь составляет около 85 лет, и во многом это связано с образом жизни, диетой и развитой системой здравоохранения.

Франция удерживает звание самой посещаемой страны мира. Ежегодно сюда приезжает более 90 миллионов туристов, и это неудивительно, учитывая ее богатую культуру, архитектуру и гастрономию.

У Бразилии есть свой природный рекорд: она владеет самой большой тропической экосистемой на планете – амазонскими лесами, которые называют легкими Земли.

Село, где люди живут в разных часовых поясах

Турция оказалась мировым лидером по потреблению хлеба на душу населения. По данным Книги рекордов Гиннеса, в среднем один человек здесь съедает около 200 килограммов хлеба в год.

Подробнее об остальных рекордах рассказал в своем видео блогер @alekseinevzorov.