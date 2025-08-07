30 июля 2025 года Камчатку потрясло одно из сильнейших землетрясений в новейшей истории. Подземные толчки вызвали цунами в океане, а юг полуострова буквально сдвинулся почти на два метра. И это не единственный случай, когда планета меняет форму, иногда незаметно, а иногда с разрушительной силой.

Так, после землетрясения в Индийском океане в 2004 году поверхность Земли сместилась на 2,5 сантиметра, а продолжительность суток сократилась на 6,8 микросекунды. В 2011 году у берегов Японии произошло нечто похожее: остров Хонсю сдвинулся на 2,5 метра, ось вращения планеты изменилась на 17 сантиметров, а день стал короче на 1,8 микросекунды.

Почему Гаити называют проклятым островом

Даже действия человека могут повлиять на движение планеты. После заполнения гигантского водохранилища «Три ущелья» в Китае масса воды изменила распределение веса Земли. Вращение замедлилось на 0,06 микросекунды, а угол наклона оси чуть сместился.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @nerd_show.