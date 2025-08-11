В августе небо подарит одно из самых красивых зрелищ года – метеорный поток Персеиды. Но важно знать, когда именно стоит смотреть вверх, чтобы не разочароваться. В сети можно встретить обещания о 100 тысячах метеоров в час, но это миф. Реально в хороший год можно увидеть до 120.

В 2025 году пик придется на ночь с 12 на 13 августа. Правда, из-за полнолуния видимость снизится примерно на 75 процентов. Это значит, что в реальности удастся заметить около 30 метеоров в час.

Как Земля незаметно смещается каждый год

Чтобы насладиться звездопадом, выбирайте темное место вдали от городских огней – поле, гору или парк. Дайте глазам привыкнуть к темноте хотя бы 15-20 минут и не отвлекайтесь на экран телефона. С полуночи и до рассвета небо превратится в настоящую космическую декорацию.

