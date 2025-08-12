В начале 30-х годов в Советском Союзе решили построить идеальный социалистический город. Он должен был стать образцом урбанистики будущего: широкие проспекты, современные дома, зеленые дворы, школы и дома культуры.

А вместо привычных жилых домов проект предполагал дома-коммуны, где жители жили бы не семьями, а коллективами, работая на производстве или в сфере обслуживания.

Для проекта пригласили немецкого архитектора Эрнста Мая. По его плану город строился бы модулями, которые легко повторять при расширении. Идея была амбициозной, но реальность оказалась другой: нехватка ресурсов и спешка строительства сделали город обычным по меркам СССР.

Идеальный социалистический город так и не удалось построить в задуманном виде, но именно из этого проекта и вырос современный Магнитогорск.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @callmedemid.