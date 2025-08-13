В 1967 году американская фолк-группа The Mamas & The Papas была на пике популярности. Их пригласили в легендарное телевизионное шоу Эда Салливана – одно из самых рейтинговых в США. Выступление в нем считалось мечтой любого артиста.

Но была загвоздка: продюсеры настояли, чтобы музыканты пели под фонограмму. Для группы, известной своим живым и эмоциональным исполнением, это стало разочарованием. Отказ означал бы упустить возможность выступить перед многомиллионной аудиторией, поэтому музыканты согласились, но решили пошутить над ситуацией.

Во время исполнения песни вокалистка Мишель Филлипс, голос которой звучал в записи, достала банан и начала спокойно его есть прямо на сцене. Этот момент не оставил сомнений: зрители поняли, что выступление идёт под фонограмму, а сам жест стал тонким и запоминающимся протестом против навязанных условий.

Подробнее об этой истории рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.