Сегодня через крупнейшие порты Китая ежедневно отправляют за границу товары на миллиарды долларов. Но когда-то Поднебесная считала себя самодостаточной и не видела смысла в торговле, опасаясь утечки технологий. Всё изменилось, когда империи понадобились ресурсы и союзники — так началась история Великого Шелкового пути.

Это была не одна дорога, а целая сеть маршрутов, соединявших Китай с Европой, Ближним Востоком и Африкой. Изначально по ним везли шелк, но скоро список расширился: порох, фарфор, компас, бумага. В обратном направлении шли стекло, шерсть, пряности, золото и даже новые идеи.

Шелковый путь подарил жизнь городам и государствам, а монгольская империя обеспечила безопасность почти всей его протяженности. Он связал Восток и Запад, объединив культуры и традиции, но вместе с товарами принес в Европу и чуму.

