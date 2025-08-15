Сегодня Хиросима – это современный мегаполис с населением более полутора миллионов человек, а в Чернобыль по-прежнему нельзя попасть без дозиметра. Две ядерные катастрофы, но последствия оказались совершенно разными.

Дело в типе радиоактивного заражения. При взрыве атомной бомбы в 1945 году в атмосферу попали короткоживущие изотопы. Они распались за считаные месяцы, и город смог постепенно восстановиться. Авария на Чернобыльской АЭС в 1986 году привела к выбросу опасных веществ с долгим периодом полураспада. Цезий-137 и Стронций-90 сохраняют активность десятки лет, а Плутоний-239 – десятки тысяч лет. Эти элементы осели в почве и воде, продолжая загрязнять территорию.

В итоге Хиросима смогла вернуться к жизни, а Чернобыльская зона останется закрытой еще для многих поколений.

