Сегодня амурский тигр считается символом Дальнего Востока. Но мало кто задумывается, как эти хищники вообще оказались в Сибири.

Первые тигры появились около 2 миллионов лет назад на севере Китая. Со временем они расселились по Азии: одни ушли в джунгли Индии и Вьетнама, превратившись в бенгальских и индокитайских тигров. Другие добрались до Индонезии, заселив Суматру, Яву и Бали.

Во время ледникового периода стада животных мигрировали на север, и тигры последовали за ними. Чтобы выжить в суровом климате, они изменились – стали крупнее, обзавелись густой шерстью и мощным телом. Так появился амурский тигр, единственный вид, приспособленный к снегу и морозу.

Часть популяции дошла даже до Ближнего Востока и Кавказа, где появился каспийский тигр. Увы, он, как и балийский и яванский, исчез в XX веке из-за охоты и разрушения среды обитания. Сегодня же амурский тигр остается редким, но ярким доказательством того, как природа умеет приспосабливаться.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @alekseinevzorov.