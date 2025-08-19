Яблочный Спас: тайный ритуал на привлечение суженого

19 августа в России отмечают Яблочный Спас. Это один из трех Спасов — после Медового и до Орехового. В церковном календаре этот день называется Преображением Господним. Подробнее о празднике и обрядах, которые принято делать в этот день, читайте в материале «‎Рамблера».

Преображение — один из главных праздников в православии. Согласно Евангелию, в этот день Христос поднялся с учениками на гору Фавор и преобразился перед ними — лицо его просияло, а одежды стали белыми, как свет, и голос с неба подтвердил его божественное начало. С тех пор в этот день в храмах служат торжественные литургии.

Праздник относится к двунадесятым — одним из самых почитаемых в году. Он символизирует приближение конца земного пути Христа и начало подготовки к страданиям и смерти.

Народное название — Яблочный Спас — связано с тем, что в это время начинали собирать яблоки нового урожая. До праздника их старались не есть, особенно плоды с собственных деревьев. Считалось, что это сулит болезни. Их несли в церковь, чтобы освятить, а потом угощали родных, соседей, раздавали нищим.

Яблочный Спас — день светлый и домашний, но не праздничный в привычном смысле. С утра верующие шли на службу. Освящали яблоки, виноград, сливы и колосья нового хлеба. Потом готовили обед с блинами, пирогами и печеными фруктами. Не принято было устраивать шумных гуляний и играть свадьбы.

Что принято делать на Яблочный Спас?

Нести яблоки в церковь. Это может быть один плод, корзинка или целое блюдо. Освящают также груши, виноград, сливы, мед, выпечку.

Что едят в день Преображения Господня?

Главный символ дня — яблоко. В народной культуре этот фрукт был знаком зрелости, полноты, женской силы и земной красоты.

Яблоки пекут, тушат, варят. Часто готовят:

пироги с яблоками,

компоты и варенье,

печеные яблоки с медом,

повидло,

пастилу,

яблоки в карамели,

сушеные дольки.

Можно также испечь булочки, добавив яблоки в тесто, или сделать салат с фруктами и медом. На стол принято также подавать мед, орехи, травяной чай.

Обряд на любовь и замужество на Яблочный Спас

Что понадобится:

красное яблоко,

красная нитка или лента,

свеча,

небольшой лист бумаги,

ручка или карандаш.

Инструкция:

Зажгите свечу. Закройте глаза и визуализируйте образ любви или просто сфокусируйтесь на приятном чувстве в груди. На листке бумаги напишите свое имя и слово «любовь» или имя человека, если он вам известен. Разрежьте яблоко пополам. Положите записку между половинок и соедините их обратно. Обвяжите яблоко ниткой. Завяжите три узла. При каждом узле проговаривайте: «Любовь зову, сердцем жду, к счастью приду». Положите яблоко рядом с горящей свечой, пусть оно лежит там, пока пламя не потухнет. Затем закопайте его под деревом, говоря слова благодарности.

Хотя этот ритуал не является частью традиционного народного обряда Яблочного Спаса и не имеет подтверждения в этнографических или церковных источниках, он стал популярен в соцсетях. Эта современная эзотерическая практика создает эффект фокусировки на намерении, из-за чего, скорее всего, и работает.

Сегодня многие традиции забыты, но сам праздник по-прежнему популярен. Он остается знаком смены сезонов. Воздух становится прохладнее, день короче, на деревьях появляются первые желтые листья. Во многих городах в этот день проходят ярмарки, выставки и фестивали. Люди идут в храмы, приносят яблоки для освящения, делятся угощениями с соседями.

