Яблочный Спас: тайный ритуал на привлечение суженого
19 августа в России отмечают Яблочный Спас. Это один из трех Спасов — после Медового и до Орехового. В церковном календаре этот день называется Преображением Господним. Подробнее о празднике и обрядах, которые принято делать в этот день, читайте в материале «Рамблера».
Преображение — один из главных праздников в православии. Согласно Евангелию, в этот день Христос поднялся с учениками на гору Фавор и преобразился перед ними — лицо его просияло, а одежды стали белыми, как свет, и голос с неба подтвердил его божественное начало. С тех пор в этот день в храмах служат торжественные литургии.
Праздник относится к двунадесятым — одним из самых почитаемых в году. Он символизирует приближение конца земного пути Христа и начало подготовки к страданиям и смерти.
Народное название — Яблочный Спас — связано с тем, что в это время начинали собирать яблоки нового урожая. До праздника их старались не есть, особенно плоды с собственных деревьев. Считалось, что это сулит болезни. Их несли в церковь, чтобы освятить, а потом угощали родных, соседей, раздавали нищим.
Яблочный Спас — день светлый и домашний, но не праздничный в привычном смысле. С утра верующие шли на службу. Освящали яблоки, виноград, сливы и колосья нового хлеба. Потом готовили обед с блинами, пирогами и печеными фруктами. Не принято было устраивать шумных гуляний и играть свадьбы.
Что принято делать на Яблочный Спас?
- Нести яблоки в церковь. Это может быть один плод, корзинка или целое блюдо. Освящают также груши, виноград, сливы, мед, выпечку.
- Поминать умерших. Угощения раздают в память о близких. Некоторые оставляют яблоки на могилах.
- Печь пироги, делать варенье и сушить фрукты. Считалось, что с этого дня природа уходит на спад, и пора делать заготовки впрок.
- Наблюдать за погодой. Говорили: «Каков Спас — таков и январь». Если Яблочный спас был теплым днем, то готовились к снежной зиме.
Что едят в день Преображения Господня?
Главный символ дня — яблоко. В народной культуре этот фрукт был знаком зрелости, полноты, женской силы и земной красоты.
Яблоки пекут, тушат, варят. Часто готовят:
- пироги с яблоками,
- компоты и варенье,
- печеные яблоки с медом,
- повидло,
- пастилу,
- яблоки в карамели,
- сушеные дольки.
Можно также испечь булочки, добавив яблоки в тесто, или сделать салат с фруктами и медом. На стол принято также подавать мед, орехи, травяной чай.
Обряд на любовь и замужество на Яблочный Спас
Что понадобится:
- красное яблоко,
- красная нитка или лента,
- свеча,
- небольшой лист бумаги,
- ручка или карандаш.
Инструкция:
- Зажгите свечу. Закройте глаза и визуализируйте образ любви или просто сфокусируйтесь на приятном чувстве в груди.
- На листке бумаги напишите свое имя и слово «любовь» или имя человека, если он вам известен.
- Разрежьте яблоко пополам. Положите записку между половинок и соедините их обратно.
- Обвяжите яблоко ниткой. Завяжите три узла. При каждом узле проговаривайте: «Любовь зову, сердцем жду, к счастью приду».
- Положите яблоко рядом с горящей свечой, пусть оно лежит там, пока пламя не потухнет. Затем закопайте его под деревом, говоря слова благодарности.
Хотя этот ритуал не является частью традиционного народного обряда Яблочного Спаса и не имеет подтверждения в этнографических или церковных источниках, он стал популярен в соцсетях. Эта современная эзотерическая практика создает эффект фокусировки на намерении, из-за чего, скорее всего, и работает.
Сегодня многие традиции забыты, но сам праздник по-прежнему популярен. Он остается знаком смены сезонов. Воздух становится прохладнее, день короче, на деревьях появляются первые желтые листья. Во многих городах в этот день проходят ярмарки, выставки и фестивали. Люди идут в храмы, приносят яблоки для освящения, делятся угощениями с соседями.
