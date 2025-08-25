Зачем раньше на детей надевали опасный свинец

Сегодня трудно представить, что ребенку можно было дать носить кусочек свинца. Этот металл признан опасным, и врачи часто предупреждают о его вреде. Почему тогда в старину родители надевали свинец на детей, рассказывает «Рамблер».

Свинец был одним из самых распространенных металлов в Средневековье и Новое время. Его легко добывали, он плавился уже при температуре около 330 °C, поэтому ремесленники без труда изготавливали из него мелкие предметы. Металл был дешевым, доступным даже самым бедным слоям населения. Именно поэтому из него массово делали обереги для детей — крестики и медальоны.

Родители верили в его «защитные» свойства. Считалось, что металл отгоняет злых духов, защищает от сглаза и приносит удачу. В эпоху, когда медицина еще не могла многое объяснить, родители, как могли, старались обезопасить ребенка, и свинцовые подвески считались действенным способом. Часто свинцовые крестики освящали в церкви, что усиливало веру людей в их чудотворные свойства.

Помимо магического значения, подвескам приписывали и лечебный эффект. Считалось, что свинец «вытягивает» болезни и помогает при судорогах и кожных высыпаниях. Иногда кусочки свинца клали под подушку или привязывали к колыбели. Врачи того времени поддерживали эту идею, так как знаний о вреде свинца еще не было. Родители верили, что ребенок благодаря свинцу будет расти здоровым и крепким.

Лишь в XIX–XX веках ученые доказали вред металла и постепенно такие обереги исчезли из повседневной жизни. Современные исследования подтверждают токсичность свинца. При длительном контакте он может вызывать отравление, задержку развития и поражение нервной системы.

Тем не менее, традиция использовать обереги для защиты детей дошла до наших дней. Но сейчас на шею малышам надевают освещенный в церкви крестик или медальон из золота, серебра и меди. Их носят по тем же причинам, что и раньше: как символ веры и защиты. Только теперь они безопасны для здоровья.

