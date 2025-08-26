Правда ли, что Петр I умер от сифилиса

О причинах смерти Петра I спорят уже три века. В народе закрепилась версия о венерической болезни, но так ли это на самом деле? «Рамблер» разобрался, откуда появилась эта версия и какие поддерживают историки и врачи.

Что известно о последних месяцах жизни царя?

Император вел напряженный образ жизни: лично контролировал строительство флота, участвовал в походах, инспектировал заводы и мануфактуры. При этом Петр I постоянно испытывал боли и страдал от слабости. Современники упоминали о трудностях с мочеиспусканием, сильных болях внизу живота и высокой температуре, сообщается в Историк.рф. Врачи пытались лечить государя традиционными для того времени методами, включая кровопускание, травяные настои и компрессы, но лучше о этого царю не становилось.

Откуда взялась версия о венерической болезни?

Версия о венерической болезни появилась еще при жизни Петра I, но особенно усилилась после его смерти. В ее пользу приводили несколько аргументов: в молодости у царя была насыщенная личная жизнь, венерические инфекции в то время были широко распространены, и некоторые симптомы были схожи с поздними формами сифилиса. Однако никаких медицинских записей, подтверждающих это, не существует.

Что говорят современные исследования?

Медицинские обзоры и работы последних десятилетий чаще связывают смерть Петра I с мочекаменной болезнью. В записях врачей и воспоминаниях современников подробно описываются боли в почках, задержка мочи, высокая температура. Эти симптомы соответствуют клинической картине мочекаменной болезни с осложнениями в виде инфекции и воспаления.

Известно, что в январе 1725 года у Петра I случился сильный приступ. Он пытался самостоятельно избавиться от боли и вывести камень, но это только усугубило его состояние. Вскоре началась тяжелая интоксикация, и организм императора не выдержал. Смерть наступила 28 января (8 февраля по новому стилю) 1725 года. Император скончался в Санкт-Петербурге.

Другие версии смерти

В исторической литературе иногда упоминалась версия о том, что Петр I мог умереть не от болезни почек, а от инсульта. Сторонники этой гипотезы предполагают, что у царя произошло кровоизлияние в мозг, которое сопровождалось отеком и нарушением работы всего организма.

Действительно, в последние дни жизни государь сильно ослаб, с трудом говорил и почти не вставал с постели. Эти признаки можно было бы связать с поражением головного мозга, однако в воспоминаниях его окружения нет прямых описаний паралича или резкой потери сознания, которые обычно сопровождают инсульт, пишет КиберЛенинка. Поэтому версия о кровоизлиянии в мозг в научной среде не получила широкого признания.

Таким образом, версия о венерической болезни — не более чем миф. Она не подтверждается врачебными записками и аналитическими работами. Современные исследователи чаще связывают смерть Петра I с урологической патологией: обструкцией мочевых путей, воспалением и последующей почечной недостаточностью.

