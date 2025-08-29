Как проходили казни в Московском государстве

В Московском государстве смертная казнь была важной частью правопорядка. Ее применяли не только как наказание, но и как средство устрашения. Казни проводили публично, чтобы показать силу власти и удержать людей от преступлений. «Рамблер» расскажет, как именно они проходили и какие способы использовались.

На Руси смертная казнь применялась уже в XVI веке и регулировалась законами. Основными документами того времени были Судебники и Соборное уложение 1649 года. В них указывалось, за какие преступления полагалась смерть: убийство, измена, бунт, поджог, крупные кражи и религиозные проступки.

Казни почти всегда были публичными. Их проводили на площадях, чаще всего на Москворецкой или Лобном месте в Москве. Людей собирали заранее, и толпы зрителей наблюдали за происходящим. Считалось, что страх перед наказанием удержит остальных от преступлений.

Наиболее распространенным способом была повешение. Его применяли к ворам и разбойникам. Для убийц и изменников могли использовать отсечение головы мечом или топором. В особо тяжёлых случаях практиковали более жестокие методы. Так, за поджоги или государственные преступления могли сжечь на костре.

В XVI–XVII веках использовался и такой способ, как «посажение на кол». Это было одно из самых тяжелых наказаний, применявшееся в исключительных случаях. Его целью было не только умертвить преступника, но и показать суровость закона.

Существовали и другие формы казней. Например, утопление или четвертование, когда тело разделяли на части. Подобные методы применялись реже, но они также были известны и документально зафиксированы.

Иногда казнь превращалась в настоящее зрелище. Перед ней преступника могли вести по улицам, зачитывать приговор, а сама процедура сопровождалась обрядами. Если человек просил прощения у царя и народ за него заступался, в редких случаях смертный приговор заменяли ссылкой или каторгой.

В XVIII веке при Петре I и особенно при Екатерине II отношение к казням стало меняться. Смертная казнь применялась реже, а в 1754 году была фактически отменена (за исключением тех, что были связаны с государственными преступлениями).

