Как проходили оргии в Древнем Риме: развеивание мифов

Сегодня выражение «римская оргия» стало синонимом сексуальных крайностей, хотя античные источники оспаривают версии о том, как они проходили. «Рамблер» разобрался, как в реальности выглядели пиршества в Древнем Рме и почему вокруг них так много легенд.

Религиозный култ

Понятие оргии связано с греческими мистериальными культами. Изначально слово произошло от древнегреческого «orgia», которое переводится как тайное богослужение, священнодействие. В Древнем Риме оно сохранило этот оттенок: часть обрядов проходила в честь богов, особенно Вакха (Бахуса), бога вина, плодородия, ритуального безумия и экстаза.

В первых описаниях оргии вовсе не были массовыми праздниками разврата. Это были дневные ритуалы с жертвоприношением живоных и дикими танцами, где участвовали только посвященные женщины (жрицы), и происходили они тайно — всего три раза в год. Лишь позже, на них стали приглашать мужчин, когда жрица Пакулла Анния сделала обряд ночным и частым (до пяти раз в месяц). Тогда у собраний, по утверждению историков древности, и появился сексуальный контекст.

Эти перемены и рост числа участников вызвали тревогу властей; 186 году до н. э. сенат официально ограничил проведение вакханалий. Об опасности этих религиозных мероприятий для государства писал римский историк Тит Ливий Патавин, утверждая, что обряды подрывали общественный порядок, сообщается в Tastes Of History. Он также подробно описывал то, как происходили оргии. По его словам, мужчины чаще совокуплялись с мужчинами, нежели чем с женщинами. А тех, кто не хотел участвовать в сексуальных утехах, приносили в жертву. Участвовали в вакханалиях и дети, но со временем их присутствие ограничили — допускать стали только девушек и юношей старше 20 лет.

Но важно подчеркнуть, что Ливий родился спустя почти двести лет после описываемых их событий, что говорит о том, что свидетелем вакханалий он не был. Историк был очень консервативным и предвзято относился к культу бога Бахуса из-за чего мог намеренно демонизировать происходящее во время ритуальных обрядом.

Очернение репутации императоров

Древнеримский историк Гай Светоний Транквилл в «Жизни двенадцати цезарей» писал, что император Тиберий в зрелом возрасте устраивал «игры» с юными мальчиками и девочками. Однако его современник Филон Александрийский описывал правителя иначе — тщеславным и жестоким, но разумным человеком, который не допустил бы превращения своего дворца в бордель — он слишком пекся о своей репутации.

Светоний также обвинил императора Калигулу. Причем не только в проведении оргий, но и в инцесте. Он писал, что тот занимался любовью со своими четырьмя сестрами и, более того, с братом своей супруги — Марком Лепидом. Но ни одного достоверного доказательства слухам про сексуальные извращения императоров нет, поэтому современные исследователи заверяют, что историк в своих текстах преследовал цель очернить правителей, показав их безнравственность, говорится в Tales of Times Forgotten.

Христианская пропаганда против язычества

После распространения христианства в Риме, II–III века н. э., язычники стали говорить о тайных ночных собраниях христиан. Им приписывали различные грехопадения, включая кровосмесительные оргии, каннибализм и убийства младенцев, но, опять же, прямых подтверждений этому не было.

Когда IV век н. э. христианство официально стало господствующей религией, обвинять стали уже язычников. Авторы поздней Античности, в том числе Лактанций, заявили, что не христиане, а именно язычники на самом деле проводили оргии. Эти тексты вошли в проповеди и учебные изложения и закрепили образ «языческого разврата» в массовом сознании.

В итоге это миф или реальность?

Споры о том, что происходило на вакханалиях, ведутся по сей день. Одни считают их ритуальными обрядами, другие — развратными вечеринками. Проблема в том, что достоверных свидетельств очень мало. Нет ни одного надежного описания массовых оргий в современном понимании. То, что дошло до нас, — это пересказы, слухи и художественные произведения.

