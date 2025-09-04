На первый взгляд этот дом на Магнитогорской улице, 95 в Петербурге ничем не отличается от десятков других хрущевок. Разве что у него один подъезд на все здание. Но именно он вошел в историю как единственный в СССР дом, построенный сверху вниз.

В конце 1950-х нужно было срочно обеспечивать жильем миллионы рабочих, а в стране остро не хватало башенных кранов. Тогда инженеры предложили эксперимент: на сваи подняли крышу при помощи домкратов, а на земле собирали готовые этажи и по очереди поднимали их под крышу. Для снятия домкратов даже использовали вертолет Ми-4.

Метод оказался быстрым и экономичным, но здание несколько раз давало усадку, появились трещины, а сама технология требовала высокой квалификации. Поэтому больше таких домов не строили.

Тем не менее, экспериментальная хрущевка стоит до сих пор, и в ней продолжают жить люди. Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @callmedemid.