Ученые называют любовь к острому своеобразным добровольным мазохизмом. Человек – единственный вид на планете, который сознательно ест пищу, вызывающую жжение и боль.

Причина в веществе капсаицине, содержащемся в перце чили. Оно воздействует на рецепторы слизистой оболочки рта, которые обычно активируются при ожоге или высокой температуре. В итоге мозг получает сигнал тревоги: «опасность».

Организм реагирует ускоренным сердцебиением, потоотделением и болью. Но одновременно выбрасывает эндорфины – природное обезболивающее, и дофамин – гормон удовольствия. После «ложной угрозы» человек ощущает эйфорию и прилив сил.

Со временем рецепторы привыкают к капсаицину, и для нового всплеска удовольствия требуется все более острая пища. Поэтому страсть к чили действительно можно назвать гастрономическим мазохизмом, который делает нас чуть счастливее.

Подробнее о том, почему люди любят острую пищу, рассказал в своем видео блогер @alekseinevzorov.