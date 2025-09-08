Есть одно слово, которое словно разделяет планету на две части, и речь идет о чае. Его название в разных странах до сих пор хранит следы древних торговых маршрутов.

В странах Западной Европы напиток называют tea – так его именовали на юге Китая, в районе портов, где использовался минский диалект. Именно оттуда корабли привозили чай в Англию, Испанию, Францию и Голландию.

А на востоке закрепилось слово «чай». Оно восходит к мандаринскому диалекту, распространенному на севере Китая. По Великому шелковому пути этот вариант распространился в Россию, Турцию, Иран и Монголию.

Получается, «ти» пришел морем, а «чай» – сушей.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @alekseinevzorov.