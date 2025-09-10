В 1982 году в США произошел один из самых необычных полетов в истории. Житель Калифорнии Ларри Уолтерс всю жизнь мечтал стать пилотом, но плохое зрение не позволило ему пойти в авиацию. Тогда он придумал собственный способ подняться в небо.

Ларри купил 42 воздушных шара, наполнил их гелием и привязал к садовому креслу. План был прост: подняться на несколько десятков метров, насладиться видом и вернуться обратно. Но трос, удерживавший конструкцию, оборвался, и кресло стремительно ушло вверх. За считаные минуты Ларри достиг высоты около пяти километров – выше, чем прыжки с парашютом. Его заметили даже пилоты пассажирских самолетов и сообщили диспетчерам о «человеке в кресле на шарах».

Как муха помогла гольфисту заработать два миллиона долларов

Полет длился полтора часа. Приземлился Ларри в жилом квартале, запутавшись в проводах и оставив район без света.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @egor_shows.