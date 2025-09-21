За что ведьмам платили зарплату

Слово «ведьма» у многих ассоциируется с кострами инквизиции. Но в русских деревнях к таким женщинам относились совсем иначе. Их не только не изгоняли, но иногда даже содержали на жалованье — то есть обеспечивали едой и жильем. «Рамблер» расскажет, какую роль ведьмы играли в жизни общины.

© Kharchenko_irina7/iStock.com

Ведьма как знахарка

В традиционной крестьянской культуре ведьмой могли называть любую женщину, которая обладала особыми знаниями и умениями. Чаще всего это были навыки лечения. Такие женщины знали, какие травы помогают от простуды, какие отвары снимают жар, чем лечить зубную боль или ожоги. В условиях, когда доступа к врачам в деревнях практически не было, знахарки становились единственным источником медицинской помощи.

Именно поэтому к ним относились с уважением и опаской одновременно. С одной стороны, они могли помочь больному, а с другой — навредить, ведь люди верили, что такие женщины способны сглазить или навести порчу. Чтобы заручиться их поддержкой и избежать беды, деревни иногда договаривались о постоянной поддержке для знахарки: ей выделяли продукты, помогали по хозяйству и защищали от нападок, если те возникали.

Магия для защиты и плодородия

Кроме лечения, ведьмы в деревнях часто выступали в роли хранительниц магических ритуалов. Они знали заговоры от болезней скота, умели «отводить» град или якобы могли повлиять на плодородность урожая. Люди верили, что ведьма может как защитить деревню от беды, так и навлечь ее.

Кому на самом деле нужна была охота на ведьм

Поэтому их не только не изгоняли, но и старались держать поближе. Ведь если ведьма будет довольна, значит, урожай будет богатым, скот — здоровым, а семьи — защищенными от несчастий. Чтобы заручиться ее поддержкой, жители приносили ей подарки: молоко, зерно, яйца, мясо. Иногда община принимала решение полностью «содержать» такую женщину, чтобы она не уходила из деревни и всегда была под рукой.

Помощь в родах и делах семейных

Значительную роль такие женщины играли и в жизни семьи. В отсутствие акушерок именно они принимали роды, помогали с младенцами, советовали травы для восстановления после тяжелой беременности. Их приглашали, когда в доме случались ссоры, болезни или когда приходила смерть.

Ведьма могла выступать и в роли советчицы: подсказывать, как примирить мужа и жену, как снять сглаз с ребенка или как вернуть удачу в дом. Люди верили в силу ее слов.

Почему их содержали на жалованье?

Ведьма не работала наравне с другими женщинами в поле, при этом получала часть урожая или продукты от каждой семьи. Это считалось своего рода платой за ее услуги и защиту. Такая практика помогала поддерживать баланс. Селяне были уверены, что если ведьма сыта и довольна, то она не станет вредить, а будет помогать. А сама женщина получала возможность жить спокойно и заниматься своим «ремеслом». В некоторых регионах России известны случаи, когда ведьмам даже выделяли отдельную избу или участок земли.

Тем не менее, отношение к ведьмам оставалось противоречивым. Их уважали за умения, но одновременно и боялись. Любая неудача — гибель скота, болезнь ребенка или неурожай — могла вызвать подозрения. Но все равно люди всегда к ним обращались и, как могли, задабривали. Такое отношение сохранялось веками. Даже в XIX веке, когда медицина уже начала развиваться, многие крестьяне продолжали обращаться к ведьмам, а не к врачам. Ведь «свои» знахарки были ближе, понятнее и вызывали больше доверия.

Ранее мы делились подборкой настольных книг для настоящих «ведьм».