Свыше 1,500 торнадо ежегодно – именно столько фиксируется в США, в то время как вся Европа видит около 300. Более того, большая часть всех смерчей на планете происходит именно здесь, на Аллее Торнадо, охватывающей территории от Техаса до Небраски.

Главная причина такого количества катаклизм в уникальной географии. С юга на центральную часть страны поступает теплый и влажный воздух с Мексиканского залива, а с запада – сухой и холодный поток с гор. На пересечении этих воздушных масс формируются мощные грозовые облака. Когда внутри облаков начинается сильное вращение воздуха, может образоваться торнадо, один из самых разрушительных атмосферных вихрей.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @takoykrasavchik.