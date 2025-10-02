Кто владеет брендом Chanel: история семьи Вертхаймеров

Chanel – один из самых дорогих люксовых брендов мира, но управляют им не холдинги LVMH или Kering. Владеет им семья Вертхаймеров, чье состояние превышает $20 млрд. Ален и Жерар Вертхаймеры избегают публичности: не появляются на обложках, не дают интервью, не сидят в первом ряду на показах.

Связь Chanel и семьи началась еще в 1923 году, когда их дед Пьер предложил Коко Шанель выпускать парфюмерию. Контракт был неравным: Пьер получал 70% дохода. Позже он оплатил долги Шанель, финансировал ее показы и стал единственным владельцем бренда.

Именно Ален Вертхаймер пригласил Карла Лагерфельда, который сделал Chanel культовой маркой. Сегодня бренд по-прежнему в руках семьи. А преемник уже готов: сын Алена, Натаниэль Вертхаймер, работает в компании и считается главным кандидатом на управление.

