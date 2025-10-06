Факты, которые сломают ваше представление о времени: видео

Стелла Шмель

Иногда хронология истории оказывается совсем не такой, какой мы ее себе представляем.

Например, акулы появились на планете на 200 миллионов лет раньше динозавров. Они существуют дольше, чем Гималаи, и даже старше первых деревьев.

Уран открыли в 1781 году, а Антарктиду обнаружили только спустя 39 лет – в 1820. Чемодан на колесиках появился уже после первого полета в космос, а PlayStation старше Google: консоль вышла в 1994 году, а поисковик – лишь в 1998.

Почему часовые пояса на карте выглядят криво и сколько их на самом деле

И напоследок: Netflix старше iPhone. Сервис запустили в 1997 году, а первый айфон представили только в 2007.

Не все так линейно, как кажется. Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @alekseinevzorov.