Иногда хронология истории оказывается совсем не такой, какой мы ее себе представляем.

Например, акулы появились на планете на 200 миллионов лет раньше динозавров. Они существуют дольше, чем Гималаи, и даже старше первых деревьев.

Уран открыли в 1781 году, а Антарктиду обнаружили только спустя 39 лет – в 1820. Чемодан на колесиках появился уже после первого полета в космос, а PlayStation старше Google: консоль вышла в 1994 году, а поисковик – лишь в 1998.

И напоследок: Netflix старше iPhone. Сервис запустили в 1997 году, а первый айфон представили только в 2007.

Не все так линейно, как кажется. Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @alekseinevzorov.