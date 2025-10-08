Раньше время измеряли по солнцу: день начинался с рассветом и заканчивался с закатом. Позже появились солнечные часы, а затем сутки стали делить – на часы, минуты и секунды. Но с Землей не все так просто: она вращается неравномерно, и сутки не всегда одинаковой длины. Ученым понадобился стабильный эталон времени.

Им оказался атом цезий-133. Внутри него есть нечто вроде маятника – электрон, который совершает колебания между энергетическими уровнями с абсолютной регулярностью. Эти колебания не зависят от внешних условий и не сбиваются со временем. Так секунда получила современное определение: это 9 192 631 770 таких колебаний.

Сегодня по этому принципу работают атомные часы – самые точные на планете. Они могут идти миллионы лет и не сбиться ни на долю секунды.