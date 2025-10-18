«Зелья любви»: древние напитки для сексуальных утех
Усиление чувственности — одно из старейших человеческих желаний. Задолго до появления фармакологии и «виагры» люди по-всему миру искали природные способы пробудить страсть. Такие напитки называли «зельями любви». «Рамблер» расскажет, какие настои пили люди древности перед сексом.
Древний Египет и Месопотамия
В древнеегипетских папирусах (например, папирус Эберса ≈ XVI в. до н. э.) встречаются рецепты смесей, «возбуждающих кровь». Основой был мед — его считали носителем солнечной силы Ра. К нему добавляли корень лука, финиковое вино, лепестки лотоса и каплю масла мирры. Считалось, что выпитый перед близостью настой из лотоса помогает мужчинам «удержать силу», а женщинам — «раскрыть сердце».
В Месопотамии, где культуру тела связывали с богиней Иштар, жрицы храма смешивали в вине порошок из сушеных фиников, корицы и травы иссопа. Такой напиток подавали перед ритуальным сексуальным актом, который символизировал союз небес и земли. Археологи во время раскопок находили глиняные таблички с указанием: «Пей перед ночью любви; сладость вина укрепит плоть».
Античная Греция и Рим
В Древней Греции напитки для разжигания страсти были обыденностью. В вино, которое считалось священным, добавляли пряные травы — тимьян, шафран, пажитник, а иногда семена сельдерея. Последний упоминал Гиппократ: он полагал, что сельдерей «разогревает тело и усиливает плотские желания».
Платон и Гален писали, что перед ночью любви греки пили вино с медом и кориандром — «средство, возбуждающее кровь». Позднее римляне позаимствовали этот рецепт, усилив его жгучим перцем, а для женщин готовили более мягкий вариант: настой розмарина и розовых лепестков в теплом вине.
В римских трактатах о медицине (например, у Диоскорида) можно найти и более смелые рецепты. В одном из них упоминается «фаллический отвар» — смесь ячменя, вина, лука и козьего жира. Пили его мужчины перед праздниками Венеры, чтобы «укрепить плоть и веселость духа».
Средневековая Европа
В эпоху Средневековья эротика перестала быть открытой темой, но спрос на «зелья любви» не исчез. Просто рецепты для усиления сексуального влечения перекочевали в рукописные «травники» — под видом лекарств «от уныния и бессилия».
Самым популярным считался настой дамьяны — южноамериканской травы, которую в Европу завезли мореплаватели XV века. Ее листья заваривали в вине с кориандром и гвоздикой; считалось, что «она зовет кровь вниз».
Другой знаменитый рецепт — «вино святого Валентина»: розмарин, лаванда, мускатный орех и капля меда, настоянные на красном вине. Женщины пили его «для нежности», мужчины — «для силы».
В монастырских записях того же времени можно найти упоминание о «воде Афродиты», которая делалась из отвара мяты, имбиря и меда. Она «очищала дыхание и веселила сердце». Вероятно, этот настой был прообраз современных пряных ликеров.
Русь и восточная Европа
На Руси вера в «травы любви» сочетала народное ведовство и знания травников. В «Домострое» строго запрещалось «потворствовать любовным отварам», но в деревнях их делали.
Самыми известными были настои из душицы, любистка и зверобоя — их заваривали в кипятке и подавали мужчинам «перед свиданием». Любисток, по поверьям, «разогревает кровь и влечет сердце к любви». Для женщин готовили отвар шиповника с корицей и ложкой меда — «чтобы ласка не остыла». В северных губерниях к этому добавляли кедровую смолу или каплю можжевелового масла.
Интересно, что подобные настои употребляли не только для сексуальных игр — их считали «укрепляющими сердце и силу духа». В некоторых обрядах, особенно свадебных, молодожены должны были выпить кружку «зелья на меде и любистке» перед первой брачной ночью — «чтобы жизнь была сладка».
Восток
В арабской и персидской культуре напитки любви были частью изысканной поэзии. В трактате «Ароматы сердца» (X век) врач и алхимик ар-Рази упоминал настой из кардамона, шафрана и розы, настоянный в меде и молоке. Его подавали перед ночью любви как «напиток силы и вдохновения».
Персидские поэты писали об отварах шарбат аль-ишк — «сиропе любви». Они включали фисташки, тмин и каплю масла мускуса. В Китае аналогом служил чай из женьшеня и корня ангелики — врачи считали его средством «для равновесия инь и ян» — иными словами, для гармонии тела и страсти.
Эпоха Возрождения и Новое время
Примерно в XIV–XVI вв. интерес к телу и удовольствию достиг своего пика. Алхимики и врачи вроде Парацельса уже не разделяли «духовное» и «плотское» здоровье: все рассматривалось как единая энергия. В травниках XVI–XVII вв. стали появляться рецепты на основе имбиря, муската, гвоздики, женьшеня и меда. Особенно ценился имбирный медовый отвар — его подавали во французских борделях XVIII века, где имбирь считали «разогревающим кровь быстрее, чем вино».
К XIX веку многие из этих рецептов перешли в аптекарские справочники: там они фигурировали под названиями вроде «средство от усталости сердца» или «для восстановления жизненных сил». Так «зелья любви» окончательно получили статус лекарств.
Несмотря на различия культур, цель употребления «зелий любви» была одна — возвращение телу сексуальной энергии, силы и усиление желания. Почти во всех странах настои содержали:
- мед — как символ жизненной силы;
- вино или молоко — как «проводник тепла»;
- пряности и травы с ароматическими маслами — корицу, имбирь, мускат, шафран, любисток.
Современные исследователи фитотерапии подтверждают, что многие из этих компонентов действительно усиливают кровообращение, стимулируют выработку эндорфинов и повышают чувствительность нервных окончаний. Поэтому старинные настои нельзя назвать чистым суеверием — скорее всего, эффект от них действительно был.
