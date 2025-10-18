«Зелья любви»: древние напитки для сексуальных утех

Усиление чувственности — одно из старейших человеческих желаний. Задолго до появления фармакологии и «виагры» люди по-всему миру искали природные способы пробудить страсть. Такие напитки называли «зельями любви». «‎Рамблер» расскажет, какие настои пили люди древности перед сексом.

© traveler1116/iStock.com

Древний Египет и Месопотамия

В древнеегипетских папирусах (например, папирус Эберса ≈ XVI в. до н. э.) встречаются рецепты смесей, «возбуждающих кровь». Основой был мед — его считали носителем солнечной силы Ра. К нему добавляли корень лука, финиковое вино, лепестки лотоса и каплю масла мирры. Считалось, что выпитый перед близостью настой из лотоса помогает мужчинам «удержать силу», а женщинам — «раскрыть сердце».

В Месопотамии, где культуру тела связывали с богиней Иштар, жрицы храма смешивали в вине порошок из сушеных фиников, корицы и травы иссопа. Такой напиток подавали перед ритуальным сексуальным актом, который символизировал союз небес и земли. Археологи во время раскопок находили глиняные таблички с указанием: «Пей перед ночью любви; сладость вина укрепит плоть».

Античная Греция и Рим

В Древней Греции напитки для разжигания страсти были обыденностью. В вино, которое считалось священным, добавляли пряные травы — тимьян, шафран, пажитник, а иногда семена сельдерея. Последний упоминал Гиппократ: он полагал, что сельдерей «разогревает тело и усиливает плотские желания».

Платон и Гален писали, что перед ночью любви греки пили вино с медом и кориандром — «средство, возбуждающее кровь». Позднее римляне позаимствовали этот рецепт, усилив его жгучим перцем, а для женщин готовили более мягкий вариант: настой розмарина и розовых лепестков в теплом вине.

В римских трактатах о медицине (например, у Диоскорида) можно найти и более смелые рецепты. В одном из них упоминается «фаллический отвар» — смесь ячменя, вина, лука и козьего жира. Пили его мужчины перед праздниками Венеры, чтобы «укрепить плоть и веселость духа».

Уксус, воск, морские губки: как в прошлом проститутки скрывали менструацию

Средневековая Европа

В эпоху Средневековья эротика перестала быть открытой темой, но спрос на «‎зелья любви» не исчез. Просто рецепты для усиления сексуального влечения перекочевали в рукописные «травники» — под видом лекарств «от уныния и бессилия».

Самым популярным считался настой дамьяны — южноамериканской травы, которую в Европу завезли мореплаватели XV века. Ее листья заваривали в вине с кориандром и гвоздикой; считалось, что «она зовет кровь вниз».

Другой знаменитый рецепт — «вино святого Валентина»: розмарин, лаванда, мускатный орех и капля меда, настоянные на красном вине. Женщины пили его «для нежности», мужчины — «для силы».

В монастырских записях того же времени можно найти упоминание о «воде Афродиты», которая делалась из отвара мяты, имбиря и меда. Она «очищала дыхание и веселила сердце». Вероятно, этот настой был прообраз современных пряных ликеров.

Русь и восточная Европа

На Руси вера в «травы любви» сочетала народное ведовство и знания травников. В «Домострое» строго запрещалось «потворствовать любовным отварам», но в деревнях их делали.

Самыми известными были настои из душицы, любистка и зверобоя — их заваривали в кипятке и подавали мужчинам «перед свиданием». Любисток, по поверьям, «разогревает кровь и влечет сердце к любви». Для женщин готовили отвар шиповника с корицей и ложкой меда — «чтобы ласка не остыла». В северных губерниях к этому добавляли кедровую смолу или каплю можжевелового масла.

Интересно, что подобные настои употребляли не только для сексуальных игр — их считали «укрепляющими сердце и силу духа». В некоторых обрядах, особенно свадебных, молодожены должны были выпить кружку «зелья на меде и любистке» перед первой брачной ночью — «чтобы жизнь была сладка».

Восток

В арабской и персидской культуре напитки любви были частью изысканной поэзии. В трактате «Ароматы сердца» (X век) врач и алхимик ар-Рази упоминал настой из кардамона, шафрана и розы, настоянный в меде и молоке. Его подавали перед ночью любви как «напиток силы и вдохновения».

Персидские поэты писали об отварах шарбат аль-ишк — «сиропе любви». Они включали фисташки, тмин и каплю масла мускуса. В Китае аналогом служил чай из женьшеня и корня ангелики — врачи считали его средством «для равновесия инь и ян» — иными словами, для гармонии тела и страсти.

Эпоха Возрождения и Новое время

Примерно в XIV–XVI вв. интерес к телу и удовольствию достиг своего пика. Алхимики и врачи вроде Парацельса уже не разделяли «духовное» и «плотское» здоровье: все рассматривалось как единая энергия. В травниках XVI–XVII вв. стали появляться рецепты на основе имбиря, муската, гвоздики, женьшеня и меда. Особенно ценился имбирный медовый отвар — его подавали во французских борделях XVIII века, где имбирь считали «разогревающим кровь быстрее, чем вино».

К XIX веку многие из этих рецептов перешли в аптекарские справочники: там они фигурировали под названиями вроде «средство от усталости сердца» или «для восстановления жизненных сил». Так «‎зелья любви» окончательно получили статус лекарств.

Несмотря на различия культур, цель употребления «‎зелий любви» была одна — возвращение телу сексуальной энергии, силы и усиление желания. Почти во всех странах настои содержали:

мед — как символ жизненной силы;

вино или молоко — как «проводник тепла»;

пряности и травы с ароматическими маслами — корицу, имбирь, мускат, шафран, любисток.

Современные исследователи фитотерапии подтверждают, что многие из этих компонентов действительно усиливают кровообращение, стимулируют выработку эндорфинов и повышают чувствительность нервных окончаний. Поэтому старинные настои нельзя назвать чистым суеверием — скорее всего, эффект от них действительно был.

Ранее мы рассказывали, зачем женщины Древнего Египта вводили во влагалище крокодильи фекалии.