Техногенные катастрофы в СССР, которые тщательно скрывались

В Советском Союзе многие происшествия, связанные с радиацией, взрывами, утечками токсичных веществ и массовой гибелью людей, либо полностью засекречивались, либо сообщались в искаженном виде. «‎Рамблер» расскажет о наиболее крупных техногенных катастрофах, сведения о которых долгое время скрывались от населения.

Кыштымская авария (1957 год)

29 сентября 1957 года на химическом комбинате «Маяк» в Челябинской области произошел взрыв резервуара с радиоактивными отходами. В результате в атмосферу было выброшено около 20 миллионов кюри радионуклидов. Радиоактивное облако накрыло территорию площадью более 20 тысяч квадратных километров, позже получившую название Восточно-Уральский радиоактивный след.

С территории загрязнения были эвакуированы десятки тысяч человек, но эвакуация проводилась постепенно, без объяснения причин. Населению не сообщали о радиационной опасности, многие продолжали жить и работать в заражённых районах. Медицинская статистика была засекречена, диагнозы, связанные с лучевой болезнью, маскировались под другие заболевания.

Информация о катастрофе была полностью засекречена. Официально СССР признал факт аварии только в конце 1980-х годов, более чем через 30 лет после происшествия.

Авария на Чернобыльской АЭС (1986 год)

26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции произошел взрыв реактора. В атмосферу были выброшены огромные объемы радиоактивных веществ, загрязнившие территорию Украины, Белоруссии, России и ряда европейских стран.

В первые часы и дни после аварии власти не информировали население о масштабах катастрофы. В городе Припять, расположенном в нескольких километрах от станции, жизнь продолжалась в обычном режиме. Эвакуация началась только спустя 36 часов. Первое официальное сообщение в советских СМИ было кратким и не содержало информации о реальной опасности.

Данные о радиационном фоне, числе пострадавших и погибших засекречивались. Участники ликвидации не получали полной информации о рисках. Только под давлением международного сообщества СССР был вынужден признать факт аварии и начать публиковать ограниченные сведения.

Взрыв ракеты на космодроме Байконур (1960 год)

24 октября 1960 года на стартовой площадке космодрома Байконур произошел взрыв межконтинентальной баллистической ракеты Р-16. В момент аварии на площадке находились десятки инженеров, военных и конструкторов.

По официальным данным, погибло 78 человек, однако независимые оценки называют цифры от 90 до 120 погибших. Среди жертв был маршал артиллерии Митрофан Неделин. Причиной катастрофы стало нарушение техники безопасности и преждевременное включение двигателей.

Катастрофа была полностью засекречена. В газетах появилось сообщение о гибели Неделина в «авиационной катастрофе». Информация о взрыве была рассекречена лишь в конце 1980-х годов.

Утечки на химическом заводе в Дзержинске

В послевоенные десятилетия Дзержинск стал одним из крупнейших центров химической промышленности СССР. На предприятиях города регулярно происходили аварии с выбросами токсичных веществ, включая хлор, фосген и иприт.

Наиболее крупные инциденты фиксировались в 1960–1970-х годах. В результате утечек страдали рабочие и жители прилегающих районов. Информация о происшествиях не публиковалась, пострадавшим запрещалось разглашать детали.

Медицинские последствия — онкологические заболевания, поражения дыхательной системы — не связывались официально с производственными авариями. Дзержинск долгое время считался закрытым городом, что облегчало сокрытие информации.

Авария на подводной лодке К-19 (1961 год)

4 июля 1961 года на советской атомной подводной лодке К-19 произошла авария в системе охлаждения реактора. В результате экипаж подвергся сильному радиационному облучению.

Для предотвращения ядерного взрыва моряки вручную устранили неисправность, получив смертельные дозы радиации. Часть экипажа скончалась — хоронили моряков по ночам, зарывая цинки с телами на два метра в глубину. В течение последующих лет выжившие на лодке члены экипажа умерли от лучевой болезни, однако в госпитали они поступали с диагнозом «‎депрессия».

Информация об аварии была засекречена. Родственникам погибших не сообщали истинную причину смерти. Официальное признание происшествия произошло только после распада СССР.

Взрыв газопровода под Уфой (1989 год)

4 июня 1989 года в районе Уфы произошел взрыв на магистральном газопроводе. В момент аварии рядом проходили два пассажирских поезда. В результате взрыва и пожара погибли 575 человек, более 600 получили ранения.

Первоначальные сообщения в СМИ занижали число жертв и не раскрывали причины катастрофы. Информация о технических нарушениях и ошибках при эксплуатации газопровода была опубликована значительно позже. Несмотря на масштаб трагедии, расследование велось в закрытом режиме, а материалы дела долгое время оставались недоступными.

