Самые разрушительные цунами в истории Японии

Япония часто подвергается воздействию разрушительных сил природы из-за своего расположения. Среди всех природных бедствий, цунами занимают особое место в истории этой страны, причиняя огромные разрушения и унося тысячи человеческих жизней. "Рамблер" вспомнит о самых разрушительных сейсмических волнах, которые когда-либо обрушивались на берега Японии.

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Исэ-Бэй, 1586 год

18 января 1586 года, в районе Исэ-Бэй в Японии произошло мощное землетрясение, которое вызвало цунами оцененной магнитудой 8,2. Высота волн достигла 6 метров, что привело к серьезным разрушениям в нескольких городах. В частности, в городе Нагахама возник пожар, который разрушил половину населенного пункта. По некоторым отчетам, озеро Бива вспыхнуло и затопило город, оставив только замок неповрежденным. Число жертв цунами в Исэ-Бэй превысило 8000 человек, а ущерб был огромен.

Нанкайдо, 1707 год

28 октября 1707 года в регионе Нанкайдо произошло землетрясение магнитудой 8,4, которое вызвало цунами с волнами высотой до 25 метров вдоль Тихоокеанского побережья Кюсю, Сикоку и Хонсю. Значительные повреждения также были зафиксированы в Осаке. В общей сложности пострадало около 30 000 зданий и погибло около 30 000 человек. Между 15:00 и 16:00 пришло около десятка больших волн, некоторые из которых проникли на несколько километров вглубь в регионе Коти.

Санрику, 1896

15 июня 1896 года на побережье Санрику в Японии произошло землетрясение магнитудой около 7,6, которое вызвало цунами. Высота волны в районе Сирахамы достигла 38,2 метра и привела к разрушению более 11 000 домов и гибели более 22 000 человек. Также было зафиксировано цунами на восточном побережье Китая, которое унесло жизни около 4000 человек и нанесло серьезный ущерб местным посевам.

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Острова Рюкю, 1771 год

24 апреля 1771 года на островах Рюкю в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,4, которое вызвало цунами и нанесло ущерб многим островам в регионе. Наиболее серьезные повреждения были зафиксированы на островах Исигаки и Мияко. Часто утверждается, что высота волн на острове Исигаки достигла 85,4 метра, но, вероятно, это ошибочное измерение, и более точно оценивается в 11-15 метров. Всего было уничтожено 3137 домов, и погибло почти 12 000 человек.

Северное побережье Тихого океана, 2011 год

11 марта 2011 года в Японии произошло мощное цунами, которое принесло волны высотой 10 метров и двигалось со скоростью 800 км/ч. Более 18 000 человек погибли. Это цунами было вызвано землетрясением магнитудой 9,0, которое достигло глубины до 24,4 км, что сделало его четвертым по величине землетрясением в истории. Около 452 000 человек были эвакуированы в убежища, и до сих пор остаются бездомными. По оценкам Всемирного банка, Японии может потребоваться до пяти лет, чтобы восстановиться после ущерба, который оценивается в 235 миллиардов долларов.

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