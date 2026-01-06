Кто предсказал гибель «Титаника» за 14 лет до трагедии

Гибель британского лайнера «Титаник», произошедшая в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года, унесла жизни более 1500 человек. Эта трагедия потрясла мир. Однако задолго до выхода судна в свой первый и последний рейс о ней было уже написано — причем с пугающей точностью. Речь идет о романе американского писателя Моргана Робертсона, опубликованном за 14 лет до трагедии. Подробнее — в материале «‎Рамблера».

Роман-пророчество

В 1898 году Морган Робертсон выпустил художественное произведение под названием «Тщетность, или Крушение "Титана"». В центре сюжета — крупнейший в мире пассажирский лайнер «Титан», считавшийся непотопляемым. Во время своего первого рейса через Атлантику судно сталкивается с айсбергом и тонет, унося жизни большинства пассажиров из-за недостаточного количества спасательных шлюпок.

Сходство с реальной трагедией «Титаника», произошедшей в 1912 году, поражает даже современных исследователей. И в романе, и в действительности корабль считался вершиной инженерной мысли, был оснащен новейшими технологиями и считался практически непотопляемыми. Кроме того, оба лайнера были огромного размера. В книге «Титан» судно имело водоизмещение около 75 000 тонн, тогда как «Титаник» — около 46 000 тонн, что по меркам начала XX века считалось колоссальным.

Даже названия кораблей — «Титан» и «Титаник» — различаются лишь суффиксом. В обоих случаях судно терпит крушение из-за пробоины, появившейся после столкновения с айсбергом, а, например, не из-за пожара или взрыва. И число спасательных шлюпок в обоих случаях было значительно меньше количества пассажиров. Даже время и место крушения были аналогичными — оба лайнера следовали по североатлантическому маршруту весной — в период повышенной ледовой опасности.

После трагедии 1912 года роман Робертсона был переиздан и стал восприниматься как зловещее пророчество. Сам автор, однако, настаивал, что не обладал никакими сверхъестественными знаниями.

Кто такой Морган Робертсон?

Морган Робертсон был не мистиком, а профессиональным моряком и писателем. До начала литературной карьеры он много лет служил в торговом флоте, прекрасно знал устройство судов, морские маршруты и риски навигации. Именно этот опыт позволил ему правдоподобно описать катастрофу, основываясь на технических и логистических реалиях своего времени.

Робертсон неоднократно подчеркивал, что его роман — не пророчество, а логический вывод из тенденций судостроения конца XIX века. Уже тогда корабли становились все больше, скорость — выше, а внимание к безопасности, по мнению многих специалистов, отставало от темпов технического прогресса.

Другие предчувствия и предупреждения

Интересно, что незадолго до выхода «Титаника» в рейс некоторые пассажиры и члены экипажа выражали тревожные предчувствия. Несколько известных людей отказались от поездки в последний момент, ссылаясь на «плохое предчувствие». Среди них был финансист Джон Пирпонт Морган, один из владельцев судоходной компании White Star Line, который внезапно отменил поездку.

Кроме того, незадолго до катастрофы корабль получил несколько предупреждений о ледовых полях, но часть сообщений не была передана капитану своевременно. Эти факты, наряду с художественным предсказанием Робертсона, впоследствии породили множество теорий о «роковой неизбежности» трагедии.

Совпадение или закономерность?

Современные историки сходятся во мнении, что роман Робертсона нельзя считать пророчеством в мистическом смысле. Скорее, он стал результатом глубокого понимания технических рисков эпохи. Конец XIX — начало XX века были временем бурного технического прогресса, когда вера в непогрешимость машин нередко опережала реальные возможности инженерии.

Гибель «Титаника» привела к коренным изменениям в международных нормах морской безопасности. Были введены обязательные спасательные средства для всех пассажиров, улучшены системы связи и создана Международная конвенция по охране человеческой жизни на море (SOLAS), действующая до сих пор.

