Самые загадочные авиакатастрофы, которые до сих пор волнуют умы

Некоторые авиакатастрофы были тщательно расследованы, но есть случаи, которые до сих пор остаются загадкой. Пропавшие без следа самолеты, таинственные обстоятельства крушений и необъяснимые исчезновения продолжают привлекать внимание, порождая различные теории. «Рамблер» расскажет о самых загадочных авиакатастрофах, которые до сих пор не дают покоя следователям и любителям мистики.

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Исчезновение рейса MH370 (Malaysia Airlines)

Исчезновение малайзийского самолета рейса MH370 в 2014 году стало одной из самых обсуждаемых катастроф в истории авиации. Boeing 777 с 239 пассажирами и членами экипажа на борту пропал с радаров спустя несколько часов после вылета из Куала-Лумпура в Пекин. Несмотря на масштабные поисковые операции, самолет так и не был найден целиком, за исключением нескольких обломков, обнаруженных на берегах Индийского океана. Причины исчезновения остаются загадкой: среди версий — отказ техники, угон и даже теория о вмешательстве третьих сил.

Тайна рейса 19

Рейс 19 — это группа из пяти бомбардировщиков ВМС США, которая пропала в декабре 1945 года во время учебного полета над Бермудским треугольником. Самолеты просто исчезли с радаров, не оставив следов. Поскольку Бермудский треугольник и без того славится своей мистической репутацией, исчезновение рейса 19 породило множество теорий: от внезапных погодных аномалий до вмешательства внеземных цивилизаций. Однако реальных доказательств так и не было найдено, а поиск самолетов и пилотов оказался безуспешным.

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Крушение рейса 990 (EgyptAir)

Рейс EgyptAir 990, следовавший из Нью-Йорка в Каир в 1999 году, разбился в Атлантическом океане спустя полчаса после взлета. На борту находились 217 человек, и никто не выжил. Что именно произошло в кабине пилотов, до сих пор неясно. По официальной версии США, второй пилот преднамеренно направил самолет в океан, что было опровергнуто египетской стороной, которая утверждает, что катастрофа произошла из-за технических проблем. Тайна этого крушения остается неразгаданной, несмотря на годы расследований.

Пропажа Амелии Эрхарт

Одним из самых известных случаев исчезновения в авиации остается пропажа летчицы Амелии Эрхарт в 1937 году. Она была первой женщиной, решившей облететь земной шар, однако ее самолет бесследно исчез над Тихим океаном. Несмотря на многочисленные поисковые операции, ни самолет, ни тела не были найдены. Теории варьируются от предположений о крушении в океане до версии о том, что Эрхарт попала в плен или даже начала жизнь под новым именем. Этот случай до сих пор остается одной из самых известных загадок XX века.

Катастрофа рейса 800 (TWA)

В 1996 году рейс TWA 800, следовавший из Нью-Йорка в Париж, взорвался в воздухе вскоре после взлета. Все 230 человек на борту погибли. Взрыв вызвал споры и подозрения, что катастрофа могла быть следствием террористической атаки или ошибки военных. Официальное расследование установило, что причиной стало возгорание топливного бака, однако многие эксперты и свидетели до сих пор ставят под сомнение эту версию. Крушение рейса TWA 800 остается одной из самых спорных трагедий в авиации.

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