Почему Царь-колокол никогда не звонил

Царь-колокол считается одним из самых парадоксальных памятников русской истории. Это крупнейший колокол в мире, весом более 200 тонн, который был создан как действующий, но так ни разу и не прозвучал. Почему? Читайте его историю в материале «‎Рамблера».

© blinow61/iStock.com

Замысел императрицы и традиция «царских» колоколов

История Царь-колокола начинается в правление Анны Иоанновны. К этому времени в России уже существовала устойчивая традиция создания гигантских колоколов, каждый из которых должен был превзойти предыдущий по весу и размерам. Государство одобряло такие проекты, чтобы подчеркнуть масштаб власти, ресурсы империи и уровень технического мастерства.

Колокольный звон в XVIII веке имел особое значение: он сопровождал не только богослужения, но и важнейшие события государственной жизни. Колокола объявляли о коронациях, победах, траурных датах, визитах монархов. Чем больше и громче был колокол, тем выше воспринимался статус государства, способного позволить себе подобное сооружение.

До Анны Иоанновны в Москве уже существовали так называемые «царские колокола», однако все они оказались недолговечными. Крупнейшие из них трескались при отливке, разрушались при пожарах или теряли звучание из-за внутренних дефектов. Несмотря на это, идея создания царского колокола продолжала существовать, и поэтому каждая неудача воспринималась как повод создать еще более грандиозный проект.

Новый колокол задумывался как абсолютный рекорд — самый большой, самый тяжелый и самый величавый. Он должен был не просто превзойти все предыдущие образцы, но окончательно утвердить первенство России в этом виде литейного искусства. В официальных документах подчеркивалось, что новый колокол создается «на века» и предназначен для исключительных, редких случаев, а не для повседневного использования.

Отливка: рискованный эксперимент XVIII века

Работы по созданию колокола начались в 1733 году. За проект взялся потомственный мастер-литейщик Иван Моторин, имевший опыт отливки крупных колоколов. После его смерти руководство работами перешло к его сыну Михаилу Моторину. Масштаб задачи был беспрецедентным: ранее в России никогда не отливали колокола такого веса.

Колокол решили отливать непосредственно на территории Кремля. Для этого была вырыта специальная литейная яма глубиной более десяти метров, укрепленная деревянными конструкциями и кирпичной кладкой. Такое решение было продиктовано практическими соображениями — транспортировка расплавленного металла или готового колокола была невозможна.

Правда ли, что Екатерина II умерла на горшке

Подготовка к отливке заняла несколько лет. Были изготовлены сложные формы, рассчитаны пропорции, усилены стенки ямы, отработана система подачи металла. Ошибка на любом этапе могла привести к разрушению формы или неравномерному застыванию сплава, что означало бы провал всего проекта.

Состав сплава включал бронзу с добавлением серебра и золота. Эти драгоценные металлы вносились не столько ради акустических свойств, сколько ради символического значения. В 1735 году отливка была завершена. Колокол весил около 202 тонн, имел высоту более шести метров и диаметр почти 6,6 метра. Уже современники называли его техническим чудом, не имеющим аналогов в Европе.

Пожар 1737 года и роковой раскол

Спустя всего два года после отливки, в 1737 году, в Москве произошел крупный Троицкий пожар, уничтоживший значительную часть города. Огонь добрался и до территории Кремля, затронув строения рядом с литейной ямой, где все еще находился колокол. Температура вокруг него резко возросла.

Опасаясь, что металл расплавится или деформируется, рабочие начали заливать колокол холодной водой. Такое решение принималось в условиях спешки и отсутствия точных знаний о поведении металлов при экстремальных перепадах температур. Главной целью было сохранить саму массу бронзы.

Резкий температурный контраст оказался фатальным. В металле образовалась глубокая трещина, и от корпуса колокола откололся гигантский фрагмент весом около 11,5 тонны. Повреждение было необратимым: колокол потерял конструктивную целостность и больше не мог использоваться по назначению.

После катастрофы обсуждались различные варианты — переплавка, восстановление, повторная отливка. Однако специалисты пришли к выводу, что любые вмешательства могут привести к полной утрате памятника. Кроме того, расходы и технические риски сочли чрезмерными, и колокол было решено оставить в том виде, в каком он оказался после пожара.

Сто лет в земле

После пожара Царь-колокол более ста лет оставался в литейной яме, фактически погребенный под землей. Его не извлекали и не использовали, ограничиваясь редкими осмотрами. Постепенно вокруг него начали формироваться слухи и легенды, а сам колокол превратился в полузабытый объект.

Для большинства москвичей XVIII–начала XIX века Царь-колокол был скорее абстрактным символом, чем реальным сооружением. О нем знали по описаниям, чертежам и рассказам, но увидеть его могли лишь немногие. Это усиливало ореол загадочности и воспринималось как свидетельство несостоявшегося величия.

Лишь в 1836 году, при императоре Николае I, было принято решение поднять колокол на поверхность. Инициатива рассматривалась как часть программы по благоустройству Кремля и сохранению исторических памятников. Подъем колокола стал самостоятельной инженерной задачей.

Для операции была разработана сложная система рычагов, блоков и направляющих. Работы велись несколько месяцев и потребовали высокой точности. Подъем Царь-колокола прошел успешно и стал заметным событием, привлекшим внимание современников и специалистов.

Объект культурного наследия

После подъема Царь-колокол установили на гранитный постамент рядом с колокольней Ивана Великого в Кремле. Его отколотый фрагмент разместили рядом, не скрывая повреждение, а подчеркивая драматизм его истории. Такое решение закрепило за колоколом статус памятника, а не действующего объекта.

С этого момента он окончательно утратил утилитарное назначение. Его не пытались подвешивать или восстанавливать звучание. Он стал частью архитектурного ансамбля Кремля и объектом осмотра, а не инструментом церковной жизни.

Колокол никогда не участвовал в богослужениях, не использовался для подачи сигналов и не издавал звона. Тем не менее его присутствие оказывало сильное визуальное и символическое воздействие. Масштаб и молчание делали его уникальным среди всех колоколов мира.

Со временем Царь-колокол стал восприниматься как исторический объект, отражающий особенности эпохи, в которой грандиозность замысла часто превышала практические возможности. Именно в таком качестве он сохранился до наших дней.

По сей день вокруг него ходят мифы — например, что колокол якобы должен «заговорить» в день конца света или что звучание царя-колокола смертельно опасным для слуха. Но это всего-навсегда легенды.

Сегодня Царь-колокол — один из самых посещаемых объектов Московского Кремля. Его изучают историки, металлурги и реставраторы. Современные исследования подтверждают: даже без трещины колокол такого размера было бы крайне сложно использовать по назначению — вибрации могли разрушить конструкцию.

Ранее мы писали, почему на самом деле расстреляли семью Романовых.