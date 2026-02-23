Как в разные эпохи наказывали за измены

Отношение к супружеской измене на протяжении истории менялось вместе с представлениями о браке, собственности, религии и роли женщины и мужчины в обществе. В разные эпохи измена рассматривалась не столько как личное предательство, сколько как нарушение общественного порядка, религиозных норм или имущественных прав. Поэтому наказания за нее нередко были суровыми и демонстративными. Подробнее о них читайте в материале «‎Рамблера».

Измена как имущественное преступление

В древнейших правовых системах измена чаще всего трактовалась как посягательство на чужую собственность. В Древнем Вавилоне, согласно Кодексу Хаммурапи (XVIII век до н. э.), женщина, уличенная в измене, могла быть приговорена к утоплению вместе с любовником. Однако муж мог простить жену, что автоматически освобождало от смертной казни не только ее, но и второго участника. Это подчеркивало ключевую роль мужа как владельца семьи и брака.

В Древнем Египте наказания были менее формализованными, но социальные последствия для женщины были тяжелыми. Измена могла привести к изгнанию, потере статуса и имущества. Мужская измена, напротив, редко рассматривалась как преступление, если не затрагивала чужую жену.

Измена как уголовное преступление

В Древней Греции измена женщины считалась серьезным преступлением. Афинское право позволяло мужу убить любовника, если тот был застигнут на месте преступления. Женщину обычно не казнили, но лишали гражданских прав, изгоняли из дома и запрещали участвовать в религиозных обрядах.

В Древнем Риме ситуация была схожей. До реформ императора Августа измена считалась частным делом семьи. Однако в I веке до н. э. был принят закон Lex Julia de adulteriis, который превратил супружескую измену в уголовное преступление. Женщин ссылали, лишали приданого, а любовников могли казнить или изгонять. При этом мужская неверность по отношению к рабыням или незамужним женщинам не считалась преступлением.

Измена как религиозное преступление

С распространением христианства измена стала рассматриваться прежде всего как грех. В средневековой Европе наказания зависели от местных законов и церковной практики. Часто применялись публичные формы позора: виновных заставляли каяться на площади, носить позорную одежду или участвовать в процессиях.

В некоторых регионах применялись телесные наказания. Женщин могли подвергать порке, клеймению или изгнанию. В редких, но зафиксированных случаях, особенно в период позднего Средневековья, измену могли приравнять к тяжкому преступлению, вплоть до смертной казни, особенно если она сопровождалась обвинениями в колдовстве.

В исламском праве (шариате) измена — зина — считалась одним из тяжелейших грехов. Классические нормы предусматривали смертную казнь через побиение камнями для женатых и порку для неженатых. Однако на практике такие наказания применялись крайне редко из-за строгих требований к доказательствам: требовались показания четырех свидетелей, видевших сам акт.

Чаще всего дело заканчивалось семейным разбирательством, разводом или социальным осуждением. Тем не менее сам факт существования столь суровых санкций подчеркивал высокую значимость контроля над сексуальным поведением.

Русь и Россия: от церковных наказаний к светским

На Руси измена рассматривалась как тяжкий грех и нарушение семейного порядка. В домонгольский период и позднее церковь играла ключевую роль в наказаниях. Женщин могли отправлять на покаяние, подвергать длительным постам, запрещать повторный брак.

В XVII веке, согласно Соборному уложению 1649 года, за женскую измену допускались телесные наказания и ссылка. Мужская измена, как и во многих других культурах, воспринималась значительно мягче. В дворянской среде измены часто решались внутри семьи и могли заканчиваться дуэлями.

Новое время: смягчение наказания

С XVIII–XIX веков отношение к измене начало постепенно меняться. В большинстве европейских стран она перестала быть уголовным преступлением и перешла в сферу гражданского права. Измена стала основанием для развода, лишения имущества или опеки над детьми, но не для телесных наказаний.

Однако даже в этот период сохранялись гендерные различия. Во Франции XIX века женская измена почти автоматически вела к разводу, тогда как мужская — только при наличии доказанного содержания любовницы за счет семьи.

Отказ от публичных наказаний

В XX веке большинство государств окончательно отказались от уголовного преследования за измену. Исключения сохранялись в отдельных странах, где религиозное право продолжало играть значительную роль. В светских государствах измена стала личным делом супругов и рассматривалась лишь в контексте бракоразводных процессов.

При этом социальное осуждение сохранялось, особенно в консервативных обществах. Наказание сместилось из правовой плоскости в моральную и репутационную.

