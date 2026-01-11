Как и зачем кастрировали мужчин в разные эпохи

На протяжении веков тело человека использовалось в качестве инструмента контроля, подчинения и идеологии. Одной из самых зверских практик в истории считается кастрация мужчин — хирургическое удаление мужских половых органов (яичек и/или полового члена). «‎Рамблер» расскажет о причинах и способах этого деяния.

Стремление к власти

Одни из самых ранних свидетельств кастрации относятся к древним цивилизациям Месопотамии, Ассирии и Персии. Евнухи — кастрированные мужчины — были популярны при дворах правителей. Их главной функцией была служба в гаремах и при царских семьях. Считалось, что отсутствие способности к деторождению делает их «безопасными» для женщин правителя и исключает угрозу династического заговора.

Кастрация чаще всего проводилась в детском или подростковом возрасте. Процедура могла включать удаление яичек или полное удаление наружных половых органов, что нередко приводило к смерти из-за инфекции или кровопотери. Несмотря на это, выжившие евнухи часто занимали высокие административные посты, становились доверенными лицами правителей и обладали значительным политическим влиянием.

В Древнем Китае кастрация была частью государственной системы. Евнухи служили в императорском дворце, контролировали доступ к монарху и нередко становились фактическими правителями страны. Кастрация могла быть как добровольной — ради карьеры, так и принудительной — в качестве уголовного наказания за преступления политического характера.

Религиозные мотивы

В ряде древних культов кастрация рассматривалась как форма жертвы божеству. Наиболее известный пример — культ богини Кибелы в Древнем Риме. Жрецы-галлы добровольно кастрировали себя во время религиозных экстатических ритуалов. Этот акт символизировал отказ от земной сексуальности и полное посвящение богине.

Подобные практики существовали и в некоторых восточных религиозных течениях, где кастрация воспринималась как путь к духовной чистоте. Однако уже в античности многие философы и врачи осуждали такие действия, указывая на их разрушительное воздействие на здоровье и психику.

Наказание и социальное клеймо

В Средние века кастрация использовалась прежде всего как форма наказания. В Европе ее назначали как кару за изнасилование, прелюбодеяние, государственную измену. Процедура была публичной и имела цель не только физически наказать человека, но и навсегда лишить его социального статуса.

Кастрированные мужчины оказывались на обочине общества. Потеря репродуктивной функции означала невозможность создать семью, передать имущество и сохранить мужскую идентичность в традиционном понимании. В ряде случаев кастрация сочеталась с другими телесными наказаниями, усиливая устрашающий эффект.

Охрана гаремов и бытовые задачи

В Османской империи мужчин кастрировали, чтобы создать абсолютно преданных слуг для гаремов и дворцов. Их, как правило, привозили из Африки или Кавказа. Существовало разделение на «черных» и «белых» евнухов, различавшихся по происхождению и статусу. Евнухи охраняли гаремы султана, а также управляли хозяйством и занимались воспитанием детей, потому что они, лишенные мужской функции, были доверенными служащими женской половины дворца.

Исламское право в целом запрещало кастрацию, однако на практике она применялась вне религиозных рамок — в рамках рабства и дворцовых структур. Операции проводились за пределами империи, поскольку высокий уровень смертности делал их формально незаконными.

Кастраты-певцы

В XVII–XVIII веках в Италии возникла особая форма кастрации, связанная с музыкой. Мальчиков кастрировали до наступления полового созревания, чтобы сохранить высокий голос. Такие певцы — кастраты — становились звездами оперной сцены и церковной музыки.

Процедура проводилась тайно, часто под видом медицинского лучения от придуманного недуга. Родители соглашались на кастрацию сыновей в надежде на социальный подъем и финансовый успех. Несмотря на славу и богатство отдельных кастратов, большинство подвергшихся операции страдали от хронических заболеваний, гормональных нарушений и психологических проблем.

Псевдонаучное лечение

В XIX веке кастрация иногда применялась как «лечение» психических заболеваний, мастурбации, гомосексуальности или «чрезмерной сексуальности». Эти практики основывались на ошибочных представлениях о связи половых гормонов и поведения.

В начале XX века кастрация стала частью евгенических программ в ряде стран. Ее применяли принудительно к людям, признанным «социально неполноценными» — преступникам, людям с инвалидностью, психическими расстройствами. Целью было «улучшение» наследственных качеств человеческой популяции путем стимулирования размножения людей с желательными чертами. Эти меры впоследствии были признаны грубым нарушением прав человека.

Сегодня кастрация как социальная или религиозная практика считается недопустимой. В медицинском контексте она может применяться лишь в строго ограниченных случаях — например, при лечении гормонозависимых онкологических заболеваний, и только с согласия пациента.

