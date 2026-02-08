Зачем раньше в домах замуровывали кошек

Обычай замуровывать в стенах домов кошек или прятать старую обувь сегодня кажется жестоким и странным. Однако для жителей Европы позднего Средневековья и Нового времени в этих действиях прослеживалась своя логика. О том, с чем был связан этот диковинный обычай, читайте в материале «‎Рамблера».

Раньше дом считался уязвимым пространством, которое постоянно нуждалось в защите от болезней, пожаров, колдовства и злых сил. Чтобы обезопасить себя и свою семью люди приносили духам жертвы в виде поношенных сапогов и кошек.

Археологические данные показывают, что такие жертвоприношения практиковались как минимум с XIV века и сохранялись вплоть до XIX столетия. Чаще всего такие находки обнаруживают во время реставрации старых зданий — в дымоходах, под лестницами, в стенах рядом с дверями и окнами. Именно эти места считались пограничными зонами между безопасным внутренним миром дома и опасным пространством, где обитала нечисть.

Кошка как защитник дома

В народной культуре Европы кошка занимала особое, двойственное положение. С одной стороны, это было полезное домашнее животное, защищавшее жилище от грызунов. С другой — кошку связывали с колдовством, потусторонним миром и ведьмами.

Именно их-за этой связи считалось, что замурованная в стене кошка продолжает оберегать жилище и после смерти. Она должна была перехватывать злые силы, проникающие через дымоходы, стены или другие уязвимые места. При этом археологи находят разные свидетельства: в одних случаях животные погибли насильственно, в других — кошек, по-видимому, помещали в стену уже после естественной смерти.

Такие находки особенно часто фиксируются в Англии, Шотландии и Ирландии, но они известны и в Германии, Нидерландах и странах Скандинавии. В большинстве случаев кошек обнаруживают возле каминов — мест, которые в народных представлениях считались одним из главных «входов» для нечистой силы.

Обувь как личный оберег

Не менее распространенной практикой было сокрытие старой обуви в стенах, под полом или в дымоходах. И хотя этот обычай выглядит менее мрачно, но его смысл был схожим. Обувь воспринималась как предмет, тесно связанный с конкретным человеком: она повторяла форму стопы, сохраняла следы износа и, как считалось, часть жизненной энергии владельца.

Согласно народным верованиям, такая обувь могла приманивать злых духов. Люди верили, что дух, заблудившись в ней, теряет способность причинять вред обитателям дома. Особенно ценились сильно изношенные ботинки, так как они считались наиболее «насыщенными» человеческим присутствием. Новую обувь для этих целей почти не использовали.

Археологи, как правило, что чаще всего находят один ботинок, а не пару. Это объясняется тем, что асимметрия усиливала магический эффект: неполная пара символизировала ловушку, из которой невозможно выбраться. Подобные находки задокументированы в тысячах зданий по всей Европе, а также в домах первых европейских колонистов в Северной Америке.

Важно, что подобные обычаи не были признаком маргинальной культуры. Напротив, к ним прибегали представители разных социальных слоев, включая зажиточных домовладельцев. Защитные предметы часто закладывали при строительстве дома или во время капитального ремонта, считая это важной и осмысленной мерой безопасности.

