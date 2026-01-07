Какие болезни раньше лечили сексом

Идея о том, что секс может оказывать лечебный эффект, возникла задолго до появления современной медицины. На протяжении веков врачи, философы и натурфилософы рассматривали его как физиологический процесс, напрямую связанный со здоровьем тела и психики. В разные периоды половой акт, семяизвержение и оргазм становились «‎лекарством» от самых разных болезней — о них расскажет «‎Рамблер».

Баланс жидкостей и «разрядка» тела

В античной медицине, основанной на гуморальной теории Гиппократа и Галена, здоровье человека определялось балансом четырех телесных жидкостей — крови, слизи, желтой и черной желчи. Любое заболевание трактовалось как нарушение этого равновесия.

Сексуальная активность рассматривалась как один из способов «разрядки» избыточной крови и семени, особенно у мужчин. Гален писал, что регулярный половой акт способствует облегчению головных болей, раздражительности и тревожных состояний. При этом чрезмерный секс считался вредным — он якобы истощал жизненные силы.

У женщин оргазм рассматривался как способ предотвращения «застоя матки» — состояния, при котором, по представлениям античных врачей, матка могла «блуждать» по телу, вызывая удушье, судороги и психические расстройства.

Религия против медицины

В Средние века официальная христианская доктрина признавала секс допустимым только в браке и исключительно ради зачатия. Однако медицинская практика часто вступала с этой моралью в противоречие.

Средневековые врачи, опираясь на античные трактаты, продолжали рекомендовать половой акт как средство от «меланхолии», апатии и женских недугов. В медицинских текстах XII–XIV веков упоминается, что отсутствие сексуальной жизни у замужних женщин может приводить к болезненным состояниям, сопровождающимся тоской, плаксивостью и бессонницей.

При этом подобные рекомендации редко фиксировались открыто во избежания конфликта с Церковью. Чаще они передавались в частных врачебных наставлениях или трактатах, доступных узкому кругу специалистов.

Оргазм как лекарство от «женской истерии»

Наиболее известный и документально подтвержденный пример лечения сексом связан с «женской истерией». Этот диагноз ставился с античности и вплоть до начала XX века. Считалось, что истерия возникает из-за «застоя сексуальной энергии» у женщин. Симптомы включали тревожность, раздражительность, плач, обмороки, бессонницу и физические боли без очевидной причины.

Врачи XIX века лечили истерию с помощью так называемого тазового массажа, который приводил пациентку к «истерическому пароксизму» — фактически к оргазму. Процедура считалась медицинской и не воспринималась как сексуальная. Именно для облегчения работы врачей в конце XIX века были изобретены первые медицинские вибраторы. Важно отметить, что сами пациентки редко понимали физиологическую природу происходящего: оргазм не назывался оргазмом и рассматривался как чисто терапевтический эффект.

Секс как средство от бесплодия

До развития эндокринологии и репродуктивной медицины сексуальная активность рассматривалась как основной способ лечения бесплодия, особенно женского. Врачи полагали, что регулярный и «правильный» половой акт улучшает кровообращение в органах малого таза и пробуждает репродуктивную функцию.

Женская фригидность в XIX веке также считалась заболеванием. Причины видели в недостаточной сексуальной активности, неправильном воспитании или «нервной слабости». Лечение включало рекомендации вступать в половую связь чаще, иногда — с акцентом на поиск «более активного» партнера.

Проституция или «‎медицинская необходимость»

В некоторых странах Европы в XIX веке проституция воспринималась как социально необходимый институт. Врачебные и полицейские отчеты того времени утверждали, что регулярный секс снижает риск «нервных расстройств» у мужчин и предотвращает случаи насилие.

Медики того времени были убеждены, что длительное воздержание якобы приводит к простатиту, агрессии и психическим нарушениям. Это якобы медицинское объяснение активно использовалось для оправдания существования публичных домов, которые, кстати, зачастую находились под медицинским надзором.

Роль сексуальности в психоанализе

В начале XX века Зигмунд Фрейд и его последователи радикально изменили представление о роли сексуальности. Психоанализ рассматривал подавленное либидо и отсутствие регулярной половой жизни как источник неврозов, тревожных расстройств и психосоматических симптомов. Хотя Фрейд не рекомендовал секс как лекарство в буквальном смысле, его теория закрепила гипотезу о том, что сексуальное удовлетворение напрямую связано с психическим благополучием.

