Какие территории СССР отдал другим странам после войны

Несмотря на значительные территориальные приобретения после Второй мировой войны (Восточная Пруссия, Закарпатье, Южный Сахалин и Курилы), Советский Союз в послевоенный период также передал ряд земель соседним странам. Это происходило по разным причинам — от выполнения союзнических договорённостей до жестов доброй воли.

Польша

Наиболее масштабная передача произошла сразу после войны в пользу Польши, что было закреплено договором 1945 года. В сентябре 1944 года большая часть Белостокской области (17 районов и город Белосток) была передана Польше. В 1945 году по официальному договору о границе Польше также отошёл украинский город Перемышль с округом.

Это было выполнением договорённостей Тегеранской конференции о корректировке границы по линии Керзона, с отступлениями: Польша получила Белосток, а СССР — Львов.

Позже граница уточнялась:

В 1948 году Польше передали по четыре поселения в Подолии и Галиции.

В 1951 году состоялся обмен территориями: СССР получил участок с перспективным Львовско-Волынским угольным бассейном, а Польше передал 480 км² в другом районе.

Финляндия

В 1955 году Никита Хрущёв, стремясь улучшить отношения с Финляндией, досрочно вернул полуостров Порккала с советской военно-морской базой. Хотя по договору 1944 года СССР арендовал его на 50 лет, базу вывели уже через 11 лет. В том же году была упразднена Карело-Финская ССР, преобразованная в автономную республику в составе РСФСР.

Китай

После разгрома Японии в 1945 году СССР получил по договору право на 30-летнюю аренду военно-морской базы Порт-Артур (Люйшунь) и порта Дальний (Далянь) на Ляодунском полуострове.

Несмотря на первоначальные просьбы Мао Цзэдуна о сохранении советского присутствия (из-за опасений нестабильности), Хрущёв в 1954–1955 годах досрочно вывел войска и полностью передал эти территории Китайской Народной Республике.

Также в 1960-х годах возник спор о ряде пограничных островов на Амуре и Уссури. Хрущёв был готов уступить, но после его смещения в 1964 году переговоры заморозились. Окончательное разграничение было завершено только в 2004–2005 годах.

США

В 1990 году, уже при Михаиле Горбачёве, было подписано Соглашение Шеварднадзе–Бейкера о разграничении экономических зон и континентального шельфа в Беринговом и Чукотском морях.

По этому документу, который многими экспертами считается невыгодным, США фактически получили около 50 000 км² спорной акватории. Соглашение не было ратифицировано Верховным Советом СССР и до сих пор имеет спорный статус, но де-факто действует как временная договорённость.

Несмотря на то что эти передачи были менее масштабны, чем послевоенные приобретения, они отражали меняющуюся внешнюю политику СССР — от жёсткого сталинского прагматизма до хрущёвской «оттепели» и горбачёвской «новой мысли».